Un estudi ho assegura: les persones concebudes en mesos freds gasten més energia

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Les persones concebudes durant els mesos més freds de l’any presenten una despesa energètica més elevada i activitat del teixit adipós marró, segons revela una investigació recent publicada a la prestigiosa revista Nature Metabolism. L’estudi, liderat per científics japonesos, suggereix que l’estació de l’any en què una persona és concebuda pot influir significativament en característiques metabòliques que es mantenen fins l’edat adulta, com un índex de massa corporal més baix i menor acumulació de greix visceral.

La investigació va analitzar dades de 683 individus nascuts al Japó, amb edats compreses entre els 3 i 78 anys. Els científics van examinar específicament si els progenitors havien estat exposats a temperatures fredes (entre el 17 d’octubre i el 15 d’abril) o càlides (entre el 16 d’abril i el 16 d’octubre) durant els períodes de fecundació i naixement. Els resultats obtinguts revelen patrons metabòlics diferenciats segons l’època de concepció, la qual cosa podria tenir implicacions rellevants per a la comprensió de la fisiologia humana i el desenvolupament d’estratègies contra l’obesitat.

Aquesta troballa afegeix una nova dimensió a la nostra comprensió de com els factors ambientals primerencs poden programar aspectes fonamentals del metabolisme humà a llarg termini, complementant el que ja sabem sobre la influència de la dieta i l’exercici físic.

Què és el teixit adipós marró i per què és important?

El teixit adipós marró, a diferència del teixit adipós blanc que emmagatzema energia, està especialitzat a cremar calories per produir calor corporal. Aquest procés, conegut com a termogènesi, és particularment rellevant en la regulació de la temperatura corporal i la despesa energètica. Els investigadors van analitzar minuciosament la densitat, activitat i capacitat termogènica d’aquest teixit en els participants de l’estudi.

"A temperatures més fredes, el cos humà genera més calor a través del que denominem termogènesi induïda pel fred, principalment mitjançant l’activació del teixit adipós marró," expliquen els investigadors. Aquest mecanisme adaptatiu permet emmagatzemar menys greix en forma de teixit adipós blanc, la qual cosa podria explicar per què les persones concebudes en èpoques fredes mostren menor acumulació de greix visceral.

Impacte de les variacions tèrmiques en el desenvolupament metabòlic

Un dels descobriments més rellevants de l’estudi és que els factors ambientals previs a la concepció, especialment les variacions de temperatura, poden tenir un impacte durador en el metabolisme de la descendència. Segons les dades obtingudes, una oscil·lació tèrmica diària més gran i temperatures ambientals més baixes durant el període previ a la concepció semblen ser factors determinants per a una activitat més alta del teixit adipós marró en els futurs fills.

Aquesta troballa suggereix l’existència de mecanismes epigenètics que permetrien als progenitors "transmetre" informació sobre les condicions ambientals a la seua descendència, preparant-la metabòlicament per a l’entorn a què probablement s’enfrontarà. Es tracta d’un fascinant exemple d’adaptació biològica que podria tenir implicacions evolutives significatives.

Conseqüències per a la salut en l’edat adulta

Els participants en l’estudi que van ser concebuts durant l’estació freda van mostrar no només una activitat més gran del teixit adipós marró, sinó que aquesta característica es va correlacionar amb múltiples beneficis metabòlics: més despesa energètica basal, augment de la termogènesi, menor acumulació de greix al voltant dels òrgans interns (greix visceral) i un índex de massa corporal més reduït durant l’edat adulta.

Aquestes troballes podrien tenir importants implicacions per a la comprensió i abordatge de problemes de salut pública com l’obesitat i les malalties metabòliques. Si bé els factors com l’alimentació i l’exercici físic continuen sent fonamentals, aquesta investigació obre la porta a considerar la influència de factors ambientals primerencs en la programació metabòlica.

Com influeix la temperatura en el metabolisme humà?

Els investigadors expliquen que l’exposició al fred activa el teixit adipós marró, que utilitza lípids per generar calor sense produir ATP (la molècula d’energia cel·lular). Aquest procés termogènic incrementa la despesa calòrica total de l’organisme, contribuint a un balanç energètic més favorable.

"Les nostres troballes assenyalen que les condicions meteorològiques poden influir significativament en la fisiologia humana a llarg termini", assenyalen els científics involucrats en l’estudi. "Encara que els hàbits alimentaris i l’exercici físic continuen sent indicadors clau per a la pèrdua de greix, l’exposició al fred i a la calor també juga un paper rellevant en el metabolisme humà que fins ara no havíem comprès completament".

Limitacions i futures línies d’investigació

Malgrat els prometedors resultats, els mateixos autors de l’estudi reconeixen la necessitat de continuar investigant per determinar amb més precisió els mecanismes biològics subjacents a aquestes troballes. També assenyalen la importància d’avaluar l’aplicabilitat d’aquests resultats en diferents poblacions geogràfiques, ètniques i culturals, ja que l’estudi actual es va centrar exclusivament en població japonesa.

Així mateix, serà fonamental analitzar l’impacte d’altres canvis dietètics i ambientals, inclosos els que es produeixen durant la infància, per comprendre com interactuen amb els efectes de la temperatura en el moment de la concepció. Aquestes investigacions addicionals podrien obrir noves vies per a intervencions preventives en l’àmbit de la salut metabòlica.