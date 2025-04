La Guàrdia Civil alerta: multes de fins a 30.000€ per portar targetes navalla

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha reforçat la seua campanya de control contra les conegudes com a targetes navalla, uns dispositius aparentment inofensius que estan generant preocupació entre les forces de seguretat espanyoles. Aquests objectes, que a primera vista s’assemblen a una targeta bancària estàndard, amaguen al seu interior una arma blanca la possessió de la qual pot portar sancions econòmiques que oscil·len entre els 601 i els 30.000€ per als qui siguin sorpresos portant-les.

L’institut armat ha detectat un notable increment en la circulació d’aquests articles potencialment perillosos, que solen comercialitzar-se sota la denominació d’'eines multiusos’ o 'elements de supervivència'. El seu enginyós disseny permet que, en qüestió de segons, puguin transformar-se en una navalla amb tall, convertint-se així en un element de risc per a la seguretat ciutadana.

El funcionament d’aquests dispositius resulta alarmantment senzill: la targeta es compon de tres seccions, on dos parts retràctils, en ser desplegades, revelen una fulla metàl·lica afilada situada a la zona central. Malgrat que la seua mida és reduïda, amb una fulla que amb prou feines supera els 5 centímetres, el seu potencial per causar lesions no ha de ser infravalorat.

Marc legal i conseqüències

La normativa espanyola no deixa lloc a dubtes sobre la il·legalitat d’aquests objectes. D’acord amb l’article 36 de la Llei de Seguretat Ciutadana, les targetes navalla entren en la categoria d’armes prohibides. Les multes per portar-les a sobre poden assolir els 30.000€, variant la quantia segons circumstàncies com el context en què es trobi i els antecedents del portador.

Campanya de conscienciació

Com a part de les seues accions preventives, la Guàrdia Civil ha posat en marxa una iniciativa informativa a través dels seus perfils en xarxes socials. Entre els materials difosos destaca un vídeo explicatiu on es mostra com aquests objectes poden passar completament inadvertits en una cartera convencional. L’objectiu d’aquesta campanya és doble: alertar tant possibles compradors com els qui ja disposin d’aquests articles sobre els greus riscos legals que implica la seua tinença.