Adeu a llençar el menjar a les escombraries a Espanya: aquesta és la multa a què et pots enfrontar si tens un bar

Els establiments d’hostaleria i distribució alimentària a Espanya s’enfronten a un canvi radical en la gestió dels excedents de menjar. L’acabada de publicar Llei 1/2025 de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari estableix un sever règim sancionador amb multes que poden assolir els 500.000 euros per als qui incompleixin la normativa. Aquesta legislació, ja en vigor, forma part de l’estratègia nacional per reduir a la meitat el malbaratament alimentari abans de 2030, d’acord amb els objectius de sostenibilitat de l’Agenda 2030.

Malgrat estar ja vigent, nombrosos professionals del sector hoteler encara desconeixen els detalls d’aquesta normativa que afecta tota la cadena agroalimentària. La llei imposa obligacions específiques tant a petits establiments com a grans superfícies, incloent l’elaboració de plans de prevenció del malbaratament i acords amb entitats socials per a la donació d’aliments no venuts però aptes per al consum. El règim sancionador preveu tres nivells d’infraccions, des de faltes lleus amb multes a partir de 2.000 euros fins infraccions molt greus que poden suposar penalitzacions econòmiques de mig milió d’euros.

Com afecta la nova llei bars i restaurants?

La nova legislació obliga a tots els establiments d’hostaleria a implementar mesures concretes per minimitzar el malbaratament alimentari. Entre les principals obligacions destaca la necessitat d’elaborar un pla empresarial de prevenció que detalli les estratègies i accions destinades a reduir al màxim el malbaratament de menjar. Aquest pla ha d’incloure anàlisi de processos, formació del personal i mesures específiques adaptades a cada tipus d’establiment.

Els bars i restaurants hauran, a més, d’oferir als seus clients la possibilitat d’emportar-se sense cost addicional els aliments que no hagin consumit durant el servei. Per a això, hauran de disposar d’envasos reutilitzables adaptats per al transport de menjar, complint la normativa de seguretat alimentària i minimitzant l’impacte ambiental. Aquesta mesura pretén combatre el costum habitual de rebutjar les sobres dels plats servits.

Obligacions específiques per a establiments de gran mida

La llei estableix requisits addicionals per als establiments amb superfícies superiors a 1.300 metres quadrats. Aquests locals disposen d’un any per formalitzar convenis amb organitzacions benèfiques o bancs d’aliments que els permetin donar productes no venuts però que conservin condicions adequades per al seu consum. Aquestes donacions s’hauran de realitzar garantint la seguretat alimentària i prioritzant productes frescos i de proximitat.

A més, els establiments de més mida hauran d’implementar sistemes de control i seguiment que els permetin quantificar el volum d’aliments malgastats. Aquestes dades seran fonamentals per avaluar l’eficàcia de les mesures adoptades i ajustar els plans de prevenció segons els resultats obtinguts, permetent així un procés de millora contínua en la gestió d’excedents.

Règim sancionador: multes per incompliment

L’aspecte més controvertit de la nova normativa és, sens dubte, el seu règim sancionador. Les infraccions es classifiquen en tres categories segons la seua gravetat, amb penalitzacions econòmiques proporcionals al tipus de falta comesa:

Infraccions lleus: Sancionades amb multes de 2.000 a 6.000 euros. Es consideren lleus els incompliments puntuals de les obligacions establertes en la llei, com no oferir als clients la possibilitat d’emportar-se les sobres o no comptar amb envasos adequats.

Infraccions greus: Amb sancions que oscil·len entre 6.001 i 150.000 euros. S’inclouen en aquesta categoria la destrucció deliberada d’aliments aptes per al consum, la falta de plans de prevenció o l’incompliment reiterat de les obligacions bàsiques.