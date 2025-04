Així hauran d’oferir els supermercats les fruites i verdures 'lletges’ per no ser sancionats

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La lluita contra el malbaratament alimentari a Espanya ha fet un pas decisiu amb l’entrada en vigor, el passat 3 d’abril, de la Llei de Prevenció de les Pèrdues i el Malbaratament Alimentari. Aquesta normativa obliga a supermercats i comerços a vendre aquells aliments considerats 'lletjos’ o amb imperfeccions estètiques que anteriorment acabaven directament a les escombraries. Els establiments hauran d’oferir aquests productes amb descomptes, una mesura que busca aturar un problema global d’enorme magnitud: s’estima que un terç dels aliments produïts mundialment acaba rebutjant-se, assolint els 1.050 milions de tones el 2022.

Els comerços que incompleixin aquesta nova normativa s’enfrontaran a sancions econòmiques que oscil·laran entre el 2.000 i els 500.000 euros, depenent de la gravetat de la infracció. No obstant, algunes mesures previstes en la llei tindran un període d’adaptació més ampli, com és el cas del pla de prevenció del malbaratament alimentari, que serà obligatori a partir d’abril de 2026. La normativa estableix una jerarquia clara de prioritats per a la gestió dels excedents alimentaris, fomentant en primera instància la donació a bancs d’aliments i entitats socials abans de buscar altres alternatives de reutilització.

Què implica realment la llei contra el malbaratament alimentari?

La nova legislació va més enllà de la comercialització de productes 'imperfectes’. Entre les seues mesures destacades figura l’obligatorietat per a bars i restaurants d’oferir als seus clients envasos per emportar-se les sobres sense cost addicional, una pràctica que, si bé ja estava estesa, ara queda regulada per llei. Aquesta iniciativa s’emmarca en un context de creixent conscienciació sobre la sostenibilitat al sector hoteler.

El text normatiu prioritza la donació d’aliments en bon estat però no comercialitzables a entitats socials, reforçant el paper dels bancs d’aliments com a mitjancers clau en aquest procés. D’aquesta forma, es busca que aquells productes que no poden vendre’s per qüestions estètiques o de proximitat a la seua data de caducitat arribin a persones en situació de vulnerabilitat abans de ser rebutjats.

L’impacte del malbaratament alimentari en xifres

El malbaratament d’aliments constitueix un problema de dimensions alarmants tant a nivell econòmic com mediambiental. Segons les dades més recents, aproximadament un terç de la producció alimentària mundial acaba a les escombraries, la qual cosa equival a uns 1.050 milions de tones anuals. Aquesta xifra no només representa una ineficiència econòmica de proporcions colossals, sinó també un impacte ecològic devastador, ja que els aliments rebutjats generen emissions de gasos amb efecte d’hivernacle durant la seua descomposició.

A Espanya, s’estima que cada ciutadà malgasta anualment entre 70 i 80 quilos de menjar, una quantitat que podria reduir-se significativament amb la implementació efectiva de la nova normativa i un canvi en els hàbits de consum. Els experts assenyalen que gran part d’aquest malbaratament es produeix a les cases, la qual cosa subratlla la importància de les campanyes de conscienciació dirigides al consumidor final.

Estratègies per reduir el malbaratament alimentari a casa

Encara que la llei se centra principalment en els actors comercials de la cadena alimentària, els consumidors juguen un paper fonamental en la reducció del malbaratament. Algunes recomanacions pràctiques per minimitzar el malbaratament a casa inclouen:

Planificació de menús setmanals: Elaborar un pla d'àpats per a tota la setmana permet realitzar compres més ajustades a les necessitats reals, evitant adquirir productes que acabaran caducant a la nevera. Els experts recomanen fer la llista de la compra després de revisar el que ja tenim a casa.

Correcta conservació d’aliments: Entendre la diferència entre 'data de caducitat’ i 'consum preferent’ resulta crucial. Mentre que els aliments no s’han de consumir després de la seua data de caducitat per raons de seguretat alimentària, aquells que han superat la seua data de consum preferent simplement poden haver perdut part de les seues propietats organolèptiques, però continuen sent perfectament comestibles.

Compra conscient: Optar per productes amb imperfeccions estètiques o propers a la seua data de consum preferent no només contribueix a reduir el malbaratament , sinó que també sol suposar un estalvi econòmic significatiu per a les famílies. Molts supermercats ofereixen aquests productes amb descomptes que poden arribar fins el 50%.

Tendències internacionals en la lluita contra el malbaratament alimentari

Espanya no és pionera en la legislació contra el malbaratament d’aliments. Països com França o Itàlia ja compten amb normatives similars des de fa anys, amb resultats notables. El model francès, particularment, ha servit d’inspiració per a la llei espanyola, especialment referent a l’obligatorietat dels supermercats de donar els seus excedents alimentaris a organitzacions benèfiques.

A nivell europeu, la Comissió ha establert l’objectiu de reduir a la meitat el malbaratament alimentari per càpita per a 2030, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. Aquesta meta requereix un esforç coordinat entre tots els actors de la cadena alimentària, des de productors fins consumidors, passant per distribuïdors, hostaleria i administracions públiques.

Quins beneficis aporta comprar aliments 'imperfectes’?

Adquirir fruites i verdures amb formes irregulars o petites imperfeccions estètiques comporta múltiples avantatges. D’una banda, aquests productes tenen exactament les mateixes propietats nutricionals que els seus homòlegs 'perfectes’, però solen comercialitzar-se a preus considerablement més baixos. D’altra banda, el seu consum contribueix directament a reduir el malbaratament alimentari i, per tant, l’impacte ambiental associat a la producció i eliminació de residus orgànics.

Algunes cadenes de supermercats ja havien començat a oferir línies específiques de productes 'imperfectes’ abans de l’entrada en vigor de la llei, amb resultats molt positius entre els consumidors més conscienciats. La normativa ve a generalitzar aquesta pràctica, estenent els seus beneficis al conjunt de la població i normalitzant el consum d’aliments que, malgrat no complir els estàndards estètics convencionals, són perfectament aptes per al consum.

Com afectarà aquesta llei als preus dels aliments?

Els experts en economia agroalimentària preveuen que la implementació d’aquesta llei pot tenir un efecte moderador sobre els preus de determinats productes, especialment fruites i verdures. En comercialitzar-se una proporció més important de la producció, incloent aquells exemplars que anteriorment es rebutjaven per raons estètiques, s’incrementa l’oferta disponible, la qual cosa teòricament hauria de pressionar els preus a la baixa.

No obstant, l’impacte real sobre la butxaca del consumidor dependrà de múltiples factors, incloent l’elasticitat de la demanda de cada producte específic i les estratègies comercials que adoptin les cadenes de distribució. En qualsevol cas, el que sí que sembla clar és que els consumidors tindran accés a una gamma més àmplia d’opcions, incloent alternatives més econòmiques en forma de productes 'imperfectes’ amb descompte.