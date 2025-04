Cinc donants d’òrgans de Lleida possibiliten 14 trasplantaments

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Cinc persones i les seues famílies van fer realitat la donació d’òrgans i teixits el març passat a Lleida. Un gest solidari que ha donat una segona oportunitat a 14 pacients sense una altra possibilitat de curació de la seua malaltia que un trasplantament. També s’han obtingut còrnies i altres teixits que han millorat la qualitat de vida de molts pacients.

Sobre això, Mariona Badia, coordinadora de trasplantaments de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, va afirmar que “darrere d’aquestes xifres hi ha el profund altruisme de famílies que, després de la pèrdua d’un ésser estimat, han manifestat la voluntat de donar els òrgans i teixits en el context de les cures al final de vida”. Un gest, va afegir, que “revela una gran solidaritat i humanitat”.

L’hospital va destacar que la col·laboració de centenars de professionals fa possible els operatius de donació, d’alta complexitat. D’aquesta manera, es treballa de forma coordinada entre els diferents hospitals i unitats de trasplantaments. Val a recordar que fins febrer, un total de 81 lleidatans estaven en la llista d’espera per ser trasplantats d’un òrgan, segons xifres de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT). D’aquests, 76 pacients esperaven un trasplantament renal, la qual cosa suposa un augment del 38% respecte al mateix període de l’any passat. Segons aquestes xifres, en els dos primers mesos de l’any es van fer 10 trasplantaments de pacients de les comarques lleidatanes, tres menys que l’any passat, dels quals 8 van ser renals.

D’altra banda, el pròxim 8 de maig se celebrarà a Lleida la jornada Donar vida des de la primària, una sessió divulgativa impulsada per l’OCATT i la Regió Sanitària de Lleida amb l’objectiu de compartir experiències entre el sistema de trasplantaments i l’atenció primària. En la jornada es parlarà sobre la donació després de l’eutanàsia, de voluntats anticipades, de necessitats dels receptors o de sensibilització de la societat, que són elements de discussió en els quals l’atenció primària té un paper molt rellevant. Per conscienciar sobre la importància de la donació, Salut i l’OCATT han posat en marxa la campanya Donar òrgans és donar vida.El 2024, un 26 per cent de les famílies consultades no van donar el consentiment a la donació a Catalunya. Una sola negativa suposa que tres persones deixin de rebre l’òrgan que esperen.