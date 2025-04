El Mercat de Palmes i Palmons obre a la plaça de la Catedral de Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El tradicional Mercat de Palmes i Palmons ha obert les seves portes aquest dilluns a la plaça de la Catedral, on romandrà operatiu fins al proper dissabte amb un horari ininterromput de 10.00 a 20.30 hores. Aquest emblemàtic mercat ofereix als ciutadans l'oportunitat d'adquirir palmes i palmons elaborats artesanalment per celebrar el Diumenge de Rams, una de les tradicions més arrelades de la Setmana Santa catalana .

Les diverses parades que conformen el mercat presenten una àmplia varietat de palmes i palmons fets a mà, disponibles en diferents mides i amb ornamentacions diverses, adaptant-se així als gustos i necessitats de tots els visitants. A més d'aquest emplaçament principal, els ciutadans també podran trobar aquests productes artesanals vinculats a la Setmana Santa al mercadillo dels dijous al Camp d'Esports i al mercat dels dissabtes ubicat al pàrquing del Barris Nord, ampliant així les possibilitats d'adquisició d'aquests elements tradicionals.

Tradició artesanal de les palmes i palmons a Catalunya

La tradició de les palmes i palmons forma part indissoluble del patrimoni cultural català i la seva elaboració constitueix un veritable art artesanal que s'ha transmès de generació en generació. Aquests elements, confeccionats principalment amb fulles de palmera, requereixen un procés laboriós que comença amb la selecció de les millors fulles, seguida del seu blanqueig, assecat i posterior decoració amb elements diversos com flors, llaços i figures.

A Catalunya, la benedicció de palmes i palmons el Diumenge de Rams representa un dels moments més esperats pels més petits i per les famílies, que acudeixen a les esglésies per participar en aquesta cerimònia que commemora l'entrada triomfal de Jesús a Jerusalem. Després de la benedicció, és tradició penjar-los als balcons i finestres de les cases com a símbol de protecció.

Importància econòmica i cultural dels mercats tradicionals

El Mercat de Palmes i Palmons no només compleix una funció comercial, sinó que també esdevé un espai de trobada i socialització que contribueix a mantenir vives les tradicions populars. Per als artesans que participen en aquest tipus de mercats, la venda de palmes i palmons representa una font d'ingressos important, especialment en aquestes dates properes a la Setmana Santa.

L'Ajuntament, conscient del valor cultural i turístic d'aquesta tradició, col·labora activament en l'organització d'aquest mercat, facilitant els permisos necessaris i adequant l'espai de la plaça de la Catedral per acollir les diferents parades. D'aquesta manera, es garanteix la continuïtat d'una tradició que forma part del patrimoni immaterial de la ciutat i que atrau tant a locals com a visitants interessats en conèixer les expressions culturals pròpies de la Setmana Santa catalana.

Com escollir una palma o palmó de qualitat?

Els experts artesans recomanen fixar-se en diversos aspectes a l'hora d'adquirir una palma o palmó. La qualitat de la matèria primera, el treball de blanqueig, la fermesa de l'estructura i la finor dels acabats són indicadors clau d'un bon producte artesanal. També és important verificar que les decoracions estiguin ben subjectes i que el conjunt presenti un aspecte harmoniós i elegant.

A més, cal tenir en compte que existeixen diferents tipologies de palmes, des de les més senzilles fins a les més elaborades i decorades, amb preus que varien en funció de la complexitat del treball artesanal i de la mida. Els visitants del mercat podran obtenir assessorament directe dels artesans, que els orientaran en la seva elecció segons les seves preferències i pressupost.

Altres activitats relacionades amb la Setmana Santa

Paral·lelament a l'obertura del Mercat de Palmes i Palmons, la ciutat començarà a desplegar el seu programa d'activitats relacionades amb la Setmana Santa . Processons, concerts de música sacra, representacions teatrals de la Passió i exposicions temàtiques conformen una àmplia oferta cultural que complementa les tradicions religioses d'aquestes dates assenyalades al calendari.

Des de les autoritats locals s'ha fet una crida a la participació ciutadana en aquestes manifestacions culturals i religioses que constitueixen un llegat patrimonial de gran valor. La Setmana Santa, més enllà del seu significat religiós, representa un moment de gran rellevància per al turisme cultural i per al manteniment de les tradicions populars que defineixen la identitat col·lectiva.