Els gossos domèstics, una amenaça silenciosa per al medi ambient, segons un nou estudi

Els gossos domèstics estan provocant un impacte mediambiental molt més sever del que es creia fins ara, segons revela una nova investigació realitzada per científics de la Universitat de Curtin (Austràlia). L’estudi, publicat recentment a la revista 'Pacific Conservation Biology', destaca que aquests animals de companyia exerceixen una pressió considerable sobre la fauna silvestre, els ecosistemes naturals i contribueixen significativament al canvi climàtic. Mentre que els efectes negatius dels gats en el medi ambient han estat àmpliament documentats, aquesta investigació posa el focus en els gossos com una amenaça multidimensional que fins ara havia passat relativament desapercebuda.

El professor associat Bill Bateman, investigador principal i membre de la Facultat de Ciències Moleculars i de la Vida de Curtin, assenyala que les seues troballes demostren com els gossos propietat d’humans alteren greument els hàbitats naturals, especialment en zones costaneres. "A més del comportament depredador, com perseguir animals salvatges, els gossos deixen olors, orina i excrements que poden alterar el comportament animal molt després que se n’hagin anat", explica Bateman. Les dades recollides confirmen que fins i tot quan estan lligats, aquests animals provoquen alteracions significatives en la conducta de diverses espècies silvestres.

La investigació ha constatat que nombrosos mamífers salvatges, com cérvols, guineus i gats mesquers als Estats Units, modifiquen els seus patrons d’activitat o eviten completament les zones freqüentades per gossos, encara que aquests no siguin presents en aquell moment. Aquest comportament evasiu pot tenir conseqüències profundes per a l’equilibri dels ecosistemes locals.

Contaminació i empremta ecològica de les mascotes canines

L’impacte ambiental dels gossos va molt més enllà de la pertorbació directa de la fauna. Segons detalla l’estudi, "els rebutjos dels gossos també contribueixen a la contaminació dels cursos d’aigua i inhibeixen el creixement de les plantes, mentre que els residus dels tractaments químics utilitzats per netejar i protegir els gossos dels paràsits poden agregar compostos tòxics als ambients aquàtics." Aquests productes, que inclouen xampús antiparasitaris i medicaments preventius, contenen substàncies que persisteixen en el medi ambient i poden afectar organismes aquàtics sensibles.

Un altre aspecte preocupant que assenyala la investigació és l’enorme empremta ecològica de la indústria d’aliments per a mascotes. Amb una població canina mundial de centenars de milions d’exemplars, la producció de pinsos i altres productes alimentaris genera una considerable empremta de carboni, consumeix grans extensions de terra i requereix quantitats significatives d’aigua. El professor Bateman subratlla que "la indústria d’aliments per a mascotes, impulsada per una enorme població mundial de gossos, té una empremta de carboni, terrestre i hídrica substancial".

El dilema entre la tinença responsable i el benestar ambiental

Els científics australians reconeixen la importància d’aquests animals en la vida humana, tant com a companys com en funcions laborals. "Els gossos són increïblement importants per a la vida de les persones i les seues funcions varien des de brindar companyia fins contribuir als esforços de conservació com els gossos de detecció", admet Bateman. No obstant, adverteix que "la gran quantitat de gossos domèstics a tot el món, sumada als comportaments desinformats o laxos d’alguns amos, està generant problemes ambientals que ja no podem ignorar".

L’equilibri entre el manteniment d’aquestes relacions humà-animal i la protecció del medi ambient planteja un desafiament considerable per a les societats modernes. La investigació suggereix que es necessita un enfocament multidisciplinari que involucri propietaris, conservacionistes i autoritats per desenvolupar estratègies efectives que minimitzin l’impacte negatiu sense renunciar als beneficis que aporten aquests animals de companyia.

Barreres per a una tinença sostenible de mascotes

L’estudi també identifica importants obstacles per avançar cap a pràctiques més sostenibles en la tinença de gossos. Malgrat que la indústria d’aliments per a mascotes es considera un factor rellevant en els plans nacionals de sostenibilitat, les dades revelen que només entre el 12% i el 16% dels propietaris estarien disposats a pagar més per aliments ecològics per a les seues mascotes. El principal factor dissuasiu és, clarament, el preu més elevat d’aquests productes.

La desinformació i la falta de conscienciació constitueixen un altre problema significatiu. "Molts propietaris simplement no s’adonen del dany ambiental que poden causar els gossos, des de pertorbar la vida silvestre fins contaminar els ecosistemes", explica el professor associat Bateman. Aquesta ignorància, combinada amb la percepció que les accions individuals tenen un impacte insignificant, contribueix al que els experts denominen 'tragèdia dels comuns’, on espais naturals compartits pateixen un deteriorament gradual però constant a causa de l’acumulació de múltiples impactes menors.