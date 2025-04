Entitats reclamen des del Parlament una llei que combati l’antigitanisme

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Entitats gitanes van reclamar ahir des del Parlament que es combati l’antigitanisme i se’ls reconegui institucionalment com a poble. Així ho van fer en el marc de l’acte institucional amb motiu del Dia Internacional del Poble Gitano. Aquest any es commemoren a més els 600 anys de l’arribada del poble gitano a Catalunya.

El president de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, Simón Montero, va fer una crida per continuar lluitant contra l’antigitanisme i va afegir que l’entitat vol promulgar una llei que protegeixi les persones gitanes de qualsevol discriminació o violència.

Per la seua banda, el president del Parlament, Josep Rull, va afegir que “Catalunya sense l’aportació dels gitanos no seria Catalunya tal com l’entenem”. Així mateix, a la tarda, va tenir lloc l’acte institucional a la Generalitat, en el qual el president, Salvador Illa, va assenyalar que “ens comprometem a continuar treballant per corregir les desigualtats”.

D’altra banda, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, va assegurar que el Govern impulsarà una nova Estratègia Catalana del Poble Gitano 2026-2040 amb accions per abordar reptes prioritaris com l’educació, la inserció laboral, la cultura i la lluita contra l’antigitanisme.