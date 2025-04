Sumar promou una llei per afegir una tercera casella al DNI per a persones no binàries

La proposta, firmada per la portaveu Verónica Martínez, suggereix incorporar una tercera casella als documents d’identitat i reformes legals que protegeixin els drets de persones intersexuals i no binàries, garantint igualtat i evitant intervencions metgesses estètiques en menors