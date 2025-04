Tàrrega estrenarà la seua primera gegantona inclusiva a la festa major

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

L’escola d’educació especial Alba i l’Escola d’Art Ondara de Tàrrega van avançar ahir detalls de la primera gegantona inclusiva de la ciutat, que es presentarà a la festa major de maig. La Nona representarà una aviadora, serà accessible –pensada per anar en cadira de rodes– i estarà adaptada perquè la puguin portar persones amb discapacitat. Alba Cuñé, docent del CFGS d’Escultura Aplicada a l’Espectacle, va explicar que el procés de disseny i construcció de la figura ha estat “transversal, col·laboratiu i interdisciplinari entre els dos centres educatius”. Segons Cuñé, “la Nona serà una gegantona accessible de la qual es podrà entrar i sortir ràpidament”.

Pel que fa al vestuari, va indicar que serà “oníric, entre un artefacte d’un avió i vestit alhora”, i molt acolorit. A més, s’ha dissenyat molt obert per evitar símptomes de claustrofòbia o angoixa. “La gegantona tindrà les mans lliures (boges), pensades perquè puguin abraçar la persona que va a la cadira de rodes”, va afegir Cuñé. Les alumnes Maria Moreno i Emma Serra de l’Escola d’Art Ondara van apuntar que més allà de la gegantona, també s’ha pensat elements per als acompanyants com ara disfresses i molinets de vent, perquè així puguin participar el màxim d’alumnes de la festa.

La Nona compta amb la col·laboració econòmica de l’ajuntament de Tàrrega. Per la seua banda, el regidor de Cultura, Miquel Nadal, va posar en relleu que serà “una figura de la ciutat, construïda des de la ciutat i per ser exhibida per una escola de la ciutat”, i va afegir que “permetrà que els alumnes de l’escola Alba també tinguin la possibilitat de poder participar, com la resta d’escoles, de la cultura popular local”.