Avisen de talls de trànsit aquest diumenge a Lleida per la processó

La Processó de la Mare de Déu dels Dolors que recorrerà aquest diumenge els carrers de Lleida provocarà importants alteracions en la mobilitat urbana. L'esdeveniment, que s'iniciarà al carrer Cavallers i transitarà per les principals vies del centre històric, comptarà amb un dispositiu especial de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat dels participants i minimitzar les afectacions als ciutadans.

El recorregut s'estendrà pel carrer Cavallers, avinguda Blondel, avinguda Catalunya, carrer Lluís Companys i altres artèries centrals, finalitzant de nou al punt d'origen. Les autoritats han establert un pla de mobilitat que inclou talls progressius de la circulació a partir de les 16.00 hores, quan es tancarà l'avinguda Blondel entre Cavallers i l'avinguda Catalunya.

Talls de trànsit progressius

Entre les 16.00 i les 18.30 hores aproximadament, es produiran talls puntuals al pas dels Armats per la Plaça Espanya, Lluís Companys, carrer Unió, Templers, Acadèmia, República del Paraguai, Alcalde Costa i altres vies del recorregut. A partir de les 18.00 hores, els talls seran permanents fins a la finalització de l'acte, prevista per a les 23.00 hores.

La restricció s'ampliarà a Balmes i la Rambla d'Aragó des de la plaça Ricard Viñes i el carrer Lluís Companys. Els agents permetran el trànsit transversal en aquests carrers només per a veïns, centres hospitalaris i serveis essencials sota la seva supervisió directa.

Rutes alternatives i accessos especials

Per als conductors que necessàriament hagin d'accedir a zones afectades, l'Ajuntament ha habilitat itineraris alternatius. L'accés a la zona de Balmes serà possible pels carrers Camp de Mart i Vallcalent, mentre que per arribar a la Rambla d'Aragó caldrà circular per Pius XII - Bisbe Ruano, Ramon i Cajal o Canonge Brugulat. Per al carrer Lluís Companys, l'alternativa serà el carrer Roca Llaurador.

Les ambulàncies i vehicles d'emergència que hagin d'accedir a les clíniques Perpetuo Socorro i Montserrat ho podran fer seguint les indicacions dels agents desplegats a la zona.

Prohibició d'estacionament

La prohibició d'aparcar en tot el recorregut de la processó entrarà en vigor dissabte 12 d'abril a les 22.00 hores i es mantindrà fins a la finalització de l'acte el diumenge. Els veïns de Manuel del Palacio i del tram del carrer Acadèmia entre l'avinguda Catalunya i el carrer Templers no podran circular mentre duri la celebració.

Des de la Guàrdia Urbana es recomana als ciutadans estacionar correctament els vehicles amb antelació i accedir a peu a la zona del recorregut, ja que serà impossible l'accés amb vehicle mentre la processó estigui en marxa.