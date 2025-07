Eric Dane, d’'Anatomia de Grey’ i 'Euphoria' anuncia que li han diagnosticat ELA

Publicat per efe Creat: Actualitzat:

L’actor Eric Dane, famós pel seu treball en sèries com 'Grey’s Anatomy' o 'Euphoria', ha anunciat aquest dijous que ha estat diagnosticat amb esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

"M’han diagnosticat ELA... Estic agraït de tenir la meua estimada família al meu costat mentre naveguem per aquest nou capítol", ha dit l’actor de 52 anys en una entrevista amb el mitjà nord-americà People.

Dane ha demanat privacitat per a ell i la seua família i ha assegurat que se sentia "afortunat de poder continuar treballant" i ha afegit: "Estic desitjant tornar al set d’Euphoria la setmana que ve".

Dane interpreta Cal Jacobs, el pare dels personatges principals Nate (Jacob Elordi) i Aaron Jacobs (Zak Steiner), en la sèrie de HBO que començarà la seua producció el 14 d’abril, mentre que en 'Grey’s Anatomy', va donar vida al cirurgià plàstic Mark Sloan.

L’ELA és una malaltia neurodegenerativa progressiva que afecta les neurones motrius, és a dir, les cèl·lules nervioses encarregades de controlar els músculs voluntaris, com caminar, parlar, empassar o fins i tot respirar respirar.

Actualment no existeix cura per a aquesta malaltia i les persones afectades solen viure de tres a cinc anys després del diagnòstic, segons l’Associació de Distròfia Muscular, encara que hi ha casos de gent que ha aconseguit viure més de deu anys.