Sàlvia: la planta que controla el sucre i potencia la memòria

La sàlvia (Sàlvia officinalis) està captant cada vegada més atenció en l’àmbit científic pels seus sorprenents beneficis per a la salut. Aquesta planta aromàtica, pertanyent a la família de les lamiáceas com la menta, té propietats antiinflamatòries, antimacrobianes i antisèptiques que la converteixen en un remei natural amb aplicacions que van des de problemes digestius fins afeccions respiratòries. Tanmateix, el que realment està causant enrenou entre els investigadors són els seus efectes sobre el control de la glucèmia, la memòria i l’estat anímic.

Investigacions recents han revelat que el te de sàlvia podria equiparar-se a la metformina, medicament àmpliament utilitzat per controlar la glucosa en pacients diabètics. Un rigorós estudi publicat en el British Journal of Nutrition ha constatat com aquesta planta contribueix a la regulació del sucre en sang de forma natural. Així mateix, el portal britànic GB va difondre una altra investigació on l’extracte de fulles de sàlvia no només reduïa els nivells de glucèmia, sinó que també millorava la sensibilitat a la insulina, posicionant-la com una alternativa complementària prometedora per als qui pateixen diabetis.

Aquestes troballes cobren especial rellevància considerant l’estreta relació existent entre la diabetis i el deteriorament cognitiu. La diabetis, que afecta milions de persones a tot el món, està associada a complicacions que inclouen impactes negatius en la funció cerebral, la qual cosa fa que les propietats neuroprotectores de la sàlvia resultin particularment interessants per a la comunitat mèdica.

Efectes positius en la funció cognitiva i el benestar emocional

El potencial terapèutic de la sàlvia va més enllà del control glucèmic. Un assaig clínic publicat a la prestigiosa revista Nutrients va avaluar l’impacte del consum diari de 600 mg d’un extracte patentat de sàlvia durant dos setmanes en individus sans. Els resultats van ser reveladors: els participants que van rebre l’extracte van experimentar millores significatives en la seua memòria de treball, suggerint que aquesta planta podria exercir un paper crucial en el manteniment i suport de les funcions cognitives.

Un altre estudi independent, publicat a Physiology and Behavior, va reforçar aquestes troballes en observar els efectes de diferents dosis d’extracte de sàlvia en adults saludables. No només es van confirmar les millores en la memòria amb dosis baixes, sinó que a més es va constatar que dosis més elevades tenien un impacte positiu en l’estat anímic dels participants. Concretament, es van registrar augments en l’estat d’alerta, sensació de calma i satisfacció general, el que posa de manifest el potencial multidimensional d’aquesta planta medicinal.

Què és exactament la 'Sàlvia officinalis '?

La sàlvia, científicament denominada Sàlvia officinalis, és una planta aromàtica perenne originària de la regió mediterrània que ha estat feta servir durant segles en la medicina tradicional de diverses cultures. Es caracteritza per tenir les fulles vellutades de color verd grisenc i les distintives flors blavoses o violàcies. El terme "sàlvia" prové del llatí "salvés", que significa "guarir" o "salvar", la qual cosa reflecteix el reconeixement històric de les seues propietats curatives.

Tradicionalment, s’ha utilitzat per tractar afeccions digestives, menstruals, problemes de coll i respiratoris, així com per millorar la salut bucal. Rica en compostos bioactius com àcids fenòlics, flavonoides i terpenoides, aquests components són els responsables dels seus múltiples efectes beneficiosos per a la salut.

La American Botanical Council, organització internacional sense ànim de lucre dedicada a la investigació de plantes medicinals, ha assenyalat que l’interès per aquest tipus de remeis naturals està creixent notablement. Aquest fenomen no només respon a la recerca de tractaments menys invasius, sinó també a la creixent evidència científica que recolza l’eficàcia de certes plantes, com la sàlvia, en la millora de diversos aspectes de la salut humana.

Com incorporar la sàlvia en la dieta diària?

Integrar aquesta planta medicinal a la nostra alimentació quotidiana resulta senzill i pot realitzar-se de diverses formes. La infusió de sàlvia és potser el mètode més comú i accessible, preparant-se amb una culleradeta de fulles seques per cada tassa d’aigua calenta. També pot utilitzar-se fresca o seca com a condiment en plats salats, especialment en carns, peixos i verdures, aportant un sabor característic lleugerament amarg i aromàtic.

Per als qui busquen aprofitar les seues propietats medicinals de forma més concentrada, hi ha al mercat suplements en forma de càpsules, extractes líquids o tintures. No obstant, és fonamental consultar amb un professional sanitari abans d’iniciar qualsevol tractament amb aquestes presentacions, especialment en cas d’embaràs, lactància o si estan prenent medicaments, ja que podrien produir-se interaccions.

Per què la sàlvia podria ser beneficiosa per a pacients amb diabetis?

El potencial antidiabètic de la sàlvia rau en els seus compostos actius, principalment els àcids rosmàric i carnòsic, que han demostrat capacitat per inhibir certs enzims relacionats amb el metabolisme dels carbohidrats. Aquests compostos poden retardar l’absorció de sucres a l’intestí i augmentar la captació de glucosa per les cèl·lules, contribuint així a mantenir nivells més estables de sucre en sang.

A més, estudis preliminars suggereixen que la sàlvia podria protegir les cèl·lules pancreàtiques productores d’insulina del dany oxidatiu, un dels mecanismes implicats en el desenvolupament de la diabetis tipus 2. Tanmateix, és important ressaltar que, encara que prometedora, la sàlvia s’ha de considerar com un complement i mai com a substitut dels tractaments convencionals per a la diabetis.