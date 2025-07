La covid-19 va precaritzar el treball dels fisioterapeutes

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La pandèmia de la covid-19 va precaritzar el sector de la fisioteràpia, segons una investigació liderada pel Grup de Recerca de Cures de Salut de la UdL i l’Institut de Recerca Biomèdica Lleida. L’estudi va posar de manifest que els fisioterapeutes van haver d’afrontar diferents dificultats relacionades amb les polítiques sanitàries, les condicions laborals i l’ocupació. Una de les pràctiques més esteses va ser la contractació de falsos autònoms i els professionals defensen la necessitat d’aplicar regulacions laborals més estrictes. Així mateix, l’estudi ha estat publicat a la revista New Solutions: A Journal of Environmental and Occupational Health Policy.