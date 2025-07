Fidels a la processó dels Dolors

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Bellpuig va obrir ahir els actes de la Setmana Santa a Lleida amb la magna processó penitencial dels Dolors. Amb més de 300 anys d’història, és una de les celebracions més íntimes i tradicionals de l’Urgell que destaca pel seu silenci i i la seua solemnitat. Els carrers del centre de Bellpuig, que es van omplir de fidels i visitants malgrat la pluja que hi va fer acte de presència, van tornar a lluir amb la màxima esplendor ambientats amb la llum càlida de les espelmes que resseguien l’itinerari.

La processó, que va començar a l’església de Sant Nicolau, va ser presidida, com és tradició, pels sis passos engalanats amb les millors flors (l’Oració, el Natzarè, l’Encontre, el Calvari, la Pietat i el de la Verge dels Dolors) acompanyats dels Armats de Bellpuig i com a colla convidada els de la Sang de Tarragona; els Capellanets; les Blanquetes; els Improperis; els penitents, la majoria descalços i caminant d’esquena, i els priors, honor que aquest any va recaure en Josep García i Nati Bosch, en representació dels veïns nascuts l’any 1960, acompanyats per Francesc Andorrà i Lluís Sanjuan (discrets) i Antonieta Campanera i Maria Rosa Marín (discretes).

No hi va faltar la música solemne de la Banda Unió Musical de Tarragona i la Banda Municipal de Bellpuig. En aquesta ocasió, la processó va fer el recorregut curt pels carrers de la part baixa de la localitat: la Creu, Sant Josep, Homenatge a la Vellesa, plaça Sant Roc, plaça Ramon Bertran, Ramón y Cajal, la Font, Major, Homenatge a la Vellesa, Sant Josep i Verge dels Dolors. La presidenta de la Congregació dels Dolors, Beneta Santiveri, va destacar que aquest acte religiós “es viu amb molta devoció, il·lusió i sentiment a Bellpuig”.

La processó, que va ser retransmesa per Lleida TV, va estar presidida pel bisbe de Solsona, Francesc Conesa, i hi van assistir el diputat Òscar Martínez i l’alcalde de la localitat, Jordi Estiarte.

La devoció per la festa es manté viva entre els veïns

La devoció mariana té els seus orígens a Bellpuig a finals del segle XI, però no va ser fins a mitjans del XVIII que va tenir lloc la primera processó per honrar la Verge dels Dolors. En l’actualitat la processó compta amb una molt bona salut.

De fet, en el muntatge d’ahir van participar uns 300 veïns i la Congregació dels Dolors té garantits priors i discrets per als pròxims set o vuit anys, fet que demostra la devoció per la festa en aquesta població de l’Urgell. Per bé que la processó va ser l’acte més multitudinari i esperat, la festa dels Dolors es va allargar durant tot el dia d’ahir. Al migdia es va celebrar la missa solemne, que va ser presidida pel bisbe de Solsona, i a la tarda va tenir lloc el rosari dels Set Dolors.