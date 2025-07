Jornada sobre avenços en el tractament del Parkinson

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La sala d’actes de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida va acollir ahir una jornada organitzada per l’Associació Parkinson Terres de Lleida sobre els avenços en el tractament per millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquesta malaltia. S’estima que a les comarques lleidatanes hi ha unes 2.000 persones diagnosticades. Va ser una de les activitats organitzades pel Dia Mundial del Parkinson. Per la seua part, la Societat Espanyola de Neurologia considera “imprescindible” començar a optimitzar l’assignació de recursos per fer front a la previsible demanda de nous casos i promoure i intentar fomentar hàbits saludables que permetin la prevenció d’aquesta malaltia. Així mateix, alerta que un 20 per cent dels casos són de menors de 50 anys. El Parkinson és una malaltia crònica i progressiva, que es caracteritza per la reducció gradual de la capacitat del cervell per produir dopamina, un neurotransmissor que controla el moviment i l’equilibri. El símptoma més comú és la tremolor, però no tots els pacients en tenen, la qual cosa pot retardar el diagnòstic, alerten des de l’entitat lleidatana. Per la seua banda, Pilar Gil, neuròloga de l’Arnau, va remarcar que hi ha importants avenços però s’ha de continuar incidint en la investigació per saber més sobre aquesta malaltia.