Plantada dels gegants del Col·lectiu Cultural de Cappont

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Col·lectiu Cultural de Cappont va sortir ahir al carrer amb els seus gegants més emblemàtics per defensar que volen mantenir-se al barri després de la incertesa per la permanència a la seua actual seu. L’entitat va explicar dijous que la Paeria no continuaria finançant el lloguer del local que ocupen al carrer Riu Cinca i que a partir del juny es quedarien sense un espai. El consistori va assenyalar a SEGRE que els havien ofert poder anar al Palau de Vidre i afegir-se a la línia d’ajuts a subvencions a entitats culturals. Des de l’entitat van afirmar que està previst que l’alcalde, Fèlix Larrosa, els rebi i confien a arribar a una solució aviat per continuar a Cappont.