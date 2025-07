Dolça Revolució demana ajut econòmic per pagar les multes de Salut

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L'Associació Dolça Revolució ha fet una crida pública sol·licitant suport econòmic als seus "socis, col·laboradors i simpatitzants" a través del seu lloc web. L'objectiu d'aquesta iniciativa és "cobrir les despeses jurídiques que es deriven de les sancions que ens han imposat les administracions de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Balears", segons ha publicat l'entitat. Les multes acumulades per l'associació ascendeixen a un total de 990.000 €, mentre que el seu fundador, Josep Pàmies, afronta sancions per valor d'1.200.000 €.

Aquesta petició d'ajut econòmic arriba després que el Govern balear proposés, el passat novembre, una sanció de 300.001 € contra l'esdeveniment sobre llibertat terapèutica celebrat el juliol de 2024 a Esporles, en què van participar Pàmies i el cantant Miguel Bosé. Paral·lelament, la Generalitat de Catalunya va presentar fa uns mesos una querella contra Pàmies i l'associació per prometre falses cures per a l'autisme i comercialitzar un medicament il·legal que presentaven com a "remei casolà".

Conflicte creixent amb les autoritats sanitàries

El conflicte entre Dolça Revolució i les administracions públiques s'ha intensificat en els darrers anys. L'associació, fundada per Josep Pàmies, ha estat objecte de diverses sancions administratives per part de les autoritats sanitàries tant a Catalunya com a les Illes Balears. La suma total de les multes imposades a l'entitat i al seu fundador s'apropa als 2,2 milions d'euros, una xifra que ha portat l'associació a buscar vies de finançament per fer front a aquestes despeses.

La Generalitat de Catalunya ha estat especialment contundent en les seves actuacions contra Dolça Revolució. La querella presentada contra l'associació i Pàmies es fonamenta en l'acusació de promoure tractaments sense evidència científica per a l'autisme i comercialitzar productes no autoritzats. Segons les autoritats sanitàries, aquestes pràctiques poden suposar un risc per a la salut pública, especialment per a col·lectius vulnerables.