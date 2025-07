Fidels a la palma i el palmó

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Molts lleidatans van obrir ahir la Setmana Santa amb la celebració del Diumenge de Rams i la tradicional benedicció de les palmes, palmons i rams d’olivera i llorer. L’acte central a la diòcesi de Lleida va tenir lloc a la Catedral, on el bisbe, Salvador Giménez, va presidir l’eucaristia. Molts fidels, especialment nens i nenes que portaven les seues palmes, es van concentrar a les portes del temple per rebre la benedicció. Allà van escoltar el passatge de l’Evangeli on es narra l’entrada de Jesús a Jerusalem.

A més, durant la missa es va llegir la Passió de Jesucrist segons Sant Lluc. No hi va haver homilia perquè no fos excessivament llarga, segons va informar la diòcesi.La escena de la benedicció de les palmes es va repetir a totes les parròquies d’aquest bisbat i també a les d’Urgell i Solsona.

Una de les més esperades va ser la del barri de Pardinyes, on va tenir lloc la processó protagonitzada pel pas de la Somereta. Organitzada per la Confraria de la Sagrada Família i Sant Cristòfol, va recórrer els carrers Miquel de Cortiada, Enginyer Cellers, Anastasia Pinós, Corregidor Escofet, Camí de Corbins i Ramon Argilés. A continuació es va celebrar la missa a l’església de Sant Salvador.

A la Seu d’Urgell hi va haver una lluïda celebració. Les famílies van omplir la plaça dels Oms, hi va haver processó i una missa a la catedral oficiada per l’arquebisbe, Joan-Enric Vives, amb el bisbe coadjunt d’Urgell, Josep-Lluís Serrano. En la seua homilia, Vives va demanar sostenir la “bona actitud” dels pares, dels avis, de les famílies, que acompanyen els més petits i els joves en la seua fe perquè coneguin Jesús i l’estimin. També va ser multitudinària a Tàrrega, malgrat els núvols i l’amenaça de pluja. El rector, Xavier Romero, va fer la benedicció a l’església de Santa Maria de l’Alba.