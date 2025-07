La pluja respecta la processó dels Dolors de Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Milers de fidels, veïns i curiosos van seguir ahir la primera de les grans processons de la Setmana Santa a la capital del Segrià, la dels Dolors , que aquest any va poder treure el Sant Crucifici una vegada restaurat.

De totes les edats eren també els integrants de les confraries participants que van alçar fins a dotze passos i van recórrer els carrers cèntrics de Lleida amb inici i final a l’oratori de Nostra Senyora dels Dolors, al carrer Cavallers. La processó va començar puntual, a les 19.30 hores, i el bon temps va permetre que es desenvolupés amb normalitat fins que va caure el sol. Llavors, cap a les 21.00 hores, van començar a caure unes quantes gotes de pluja que van obligar a tapar algunes de les figures amb plàstics.

Els Armats dels Dolors van encapçalar la desfilada i van precedir les confraries amb els vestes, penitents, bandes de música i agrupacions de tambors i bombos. Tambors i bombos que es van barrejar amb el so de trons que van anticipar una pluja més forta que va accelerar el final de la processó. Mentre els Armats arribaven a l’oratori dels Dolors, les confraries van avançar el seu pas per evitar danys a les figures. El Diumenge de Rams va acabar amb el cant del Salve Regia dins de l’oratori, però l’encontre del Natzarè amb la Mare de Déu dels Dolors no es va poder celebrar.

Un dels moments més emocionants de la jornada va ser la sortida de la Mare de Déu dels Dolors del seu oratori, ateses les dificultats per maniobrar en un carrer estret com Cavallers. També van destacar els penitents que van carregar grans creus de fusta a l’espatlla mentre caminaven descalços arrossegant cadenes.

El bisbe de Lleida, Salvador Giménez, va presenciar la desfilada des d’una tribuna d’autoritats amb l’alcalde, Fèlix Larrosa. La processó va ser retransmesa en directe per Lleida TV.

«Si el meu net acaba el recorregut ja serà una fita»

Tres generacions de la família Alrich van desfilar ahir juntes a l’emblemàtica processó dels Armats. Joan Magí Alrich (77), el membre més veterà del grup amb 60 anys de participació, va estar acompanyat pel seu fill Joan Magí Alrich (46) i el seu net Logan Alrich (6), que va debutar en la desfilada, seguint els passos del seu avi i el seu pare. Curiosament, el pare també va fer la seua primera processó als 6 anys, mentre que l’avi va començar a participar-hi als 18. Logan va expressar estar emocionat, encara que una mica nerviós, mentre el seu avi va fer broma sobre l’esforç que suposa completar tot el recorregut. “Si Logan acaba el recorregut, ja serà una fita”, va dir. A més, Alrich va recordar anècdotes d’antany, com la rivalitat de fa dècades entre la confraria dels Armats de la Sang, que llavors estava formada per famílies benestants, i els dels Dolors, majoritàriament pagesos. No són l’única família amb tres generacions en la processó, cosa que posa en evidència que hi ha relleu generacional i compromís per mantenir viva aquesta tradició.