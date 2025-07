La qualitat del semen a Espanya cau un 17 % en cinc anys i alarma els experts en fertilitat

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

Un recent estudi elaborat per l'Instituto Bernabeu revela una preocupant tendència a la baixa en la qualitat del semen dels homes espanyols. Segons les dades recollides d'unes 8.000 mostres analitzades, s'ha detectat una disminució del 17 per cent en el volum d'espermatozoides per ejaculació en comparació amb les dades disponibles de fa cinc anys. Aquesta degradació de la qualitat seminal està vinculada principalment a alteracions físiques, factors ambientals i l'increment de les malalties de transmissió sexual (MTS), factors que impacten directament en la fertilitat masculina i, conseqüentment, en les possibilitats de les parelles que busquen concebre.

La investigació també posa de manifest un empitjorament significatiu en la morfologia dels gàmetes masculins. Actualment, només l'u per cent dels espermatozoides per mostra poden considerar-se "normals", una xifra alarmant si es compara amb el set per cent registrat fa menys d'una dècada. A més, s'ha observat un increment preocupant en el nombre de portadors de malalties de transmissió sexual. Els experts assenyalen que aquesta problemàtica no és exclusiva d'Espanya, sinó que representa un fenomen global: la concentració d'espermatozoides ha disminuït un 51 per cent a nivell mundial des de 1973, una situació que ha obligat l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a revisar els seus estàndards de qualitat seminal, atès que la infertilitat masculina és cada vegada més freqüent.

Factors determinants en la disminució de la qualitat seminal

Entre les principals causes identificades que expliquen aquesta degradació de la qualitat del semen, els experts de l'Institut Bernabeu destaquen diversos factors. Les alteracions hormonals juguen un paper fonamental, juntament amb problemes immunològics, genètics i ambientals. Pel que fa als factors ambientals, l'exposició a substàncies tòxiques com pesticides i productes químics industrials resulta especialment perjudicial, així com el consum de tabac, drogues i determinats fàrmacs, entre els quals destaquen els destinats a combatre la caiguda del cabell o els anabolitzants.

La directora científica de l'Institut Bernabeu Biotech, Belén Lledó, ha manifestat la seva preocupació afirmant que "més de la meitat dels candidats a donants que es rebutgen per mala qualitat seminal no compleix els criteris de l'OMS". Aquesta declaració evidencia la magnitud d'un problema que afecta cada vegada més homes en edat reproductiva i que té conseqüències directes en les taxes de natalitat i en el funcionament dels programes de reproducció assistida.

Recomanacions per millorar la fertilitat masculina

Davant d'aquesta situació, els especialistes de l'Institut Bernabeu subratllen la importància d'adoptar hàbits de vida saludables per millorar la qualitat seminal. Entre les recomanacions més destacades figuren seguir una dieta equilibrada rica en antioxidants, practicar exercici físic de manera regular, evitar el consum de substàncies tòxiques com l'alcohol i el tabac, i reduir els nivells d'estrès, que pot afectar negativament la producció d'espermatozoides.

Un factor sovint infravalorat però que mereix especial atenció és l'ús perllongat d'ordinadors portàtils. Diversos estudis citats pels experts indiquen que la calor que desprenen aquests dispositius pot augmentar la temperatura testicular, afectant negativament la producció i qualitat dels espermatozoides. Per aquest motiu, es recomana evitar col·locar els portàtils directament sobre la falda durant períodes prolongats.

Increment alarmant de les malalties de transmissió sexual

Un altre factor determinant que contribueix a la disminució de la fertilitat masculina és l'augment de les malalties de transmissió sexual (MTS). Infeccions com la clamídia, la gonorrea i virus com l'herpes simple o el papil·loma humà (VPH) poden generar inflamació als òrgans reproductors masculins, dificultant la producció d'espermatozoides sans i afectant significativament la fertilitat.

Les dades proporcionades per l'Institut Bernabeu són especialment preocupants en aquest àmbit: el percentatge de mostres de semen afectades per MTS ha passat del 32 per cent l'any 2019 al 42 per cent el 2024, un increment de 10 punts percentuals en només cinc anys. Aquest augment coincideix amb les conclusions d'un recent estudi publicat a la prestigiosa revista 'The Lancet', que va revelar que fins al 30 per cent dels casos d'infertilitat per causes masculines estan relacionats amb MTS no diagnosticades o mal tractades.

Què és la qualitat seminal i com es mesura?

La qualitat seminal es refereix a les característiques del semen que determinen la seva capacitat per fecundar un òvul. Els paràmetres principals que s'avaluen durant un seminograma inclouen el volum de l'ejaculació, la concentració d'espermatozoides, la seva motilitat (capacitat de moviment) i la morfologia (forma). Segons els criteris actuals de l'OMS, es considera normal un volum d'ejaculació d'entre 1,5 i 5 ml, una concentració d'almenys 15 milions d'espermatozoides per mil·lilitre, una motilitat progressiva d'almenys el 32 per cent i un mínim del 4 per cent d'espermatozoides amb morfologia normal.

Cal destacar que aquests valors de referència han anat disminuint amb el temps a mesura que s'ha constatat el descens global de la qualitat seminal, el que ha obligat l'OMS a revisar periòdicament els seus estàndards per adaptar-los a la realitat actual de la població masculina mundial.

Com afecta la baixa qualitat seminal a les tècniques de reproducció assistida?

La disminució de la qualitat del semen no només afecta les possibilitats de concepció natural, sinó que també té implicacions directes en l'èxit de les tècniques de reproducció assistida. En casos de qualitat seminal moderadament reduïda, la inseminació artificial pot ser una opció viable. No obstant això, quan els paràmetres seminals estan significativament alterats, pot ser necessari recórrer a tècniques més complexes com la fecundació in vitro (FIV) o la injecció intracitoplasmàtica d'espermatozoides (ICSI), on un sol espermatozoide es selecciona i s'injecta directament a l'òvul.

L'empitjorament generalitzat de la qualitat seminal està provocant un augment en la demanda d'aquestes tècniques més avançades, el que suposa un increment en els costos i la complexitat dels tractaments de fertilitat. A més, aquest fenomen també està impactant en els programes de donació de semen, ja que cada vegada resulta més difícil trobar donants que compleixin amb els estàndards mínims requerits, tal com ha assenyalat la Dra. Lledó de l'Institut Bernabeu.

Pot revertir-se la tendència a la baixa en la qualitat seminal?

Tot i que la tendència global apunta a una disminució progressiva de la qualitat del semen, els experts coincideixen que certes mesures poden ajudar a millorar-la a nivell individual. A més de les recomanacions ja esmentades sobre estil de vida saludable, alguns estudis suggereixen que determinats suplements nutricionals, com antioxidants, àcid fòlic, zinc i seleni, podrien contribuir a millorar alguns paràmetres seminals. No obstant això, qualsevol suplement hauria de ser recomanat per un especialista després d'una avaluació personalitzada.

A nivell social i de salut pública, resulta fonamental implementar polítiques orientades a reduir l'exposició a contaminants ambientals i disruptors endocrins, així com reforçar les campanyes de prevenció i detecció precoç de malalties de transmissió sexual. Només amb un enfocament integral que combini mesures individuals, sanitàries i mediambientals, serà possible abordar eficaçment aquesta problemàtica que afecta la salut reproductiva masculina i, per extensió, la capacitat de moltes parelles per concebre de manera natural.