Què s'ha de fer davant de la cancel·lació d’un vol en Setmana Santa?

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Setmana Santa marca el començament de la temporada alta de viatges primaverals a Espanya i es converteix en el moment idoni per disfrutar d’escapades familiars, explorar destinacions desconegudes o embarcar-se en travessies de llarg recorregut. No obstant, aquest notable increment en la mobilitat suposa un autèntic desafiament logístic per al sector aeronàutic, amb aeroports i companyies aèries fent front a una demanda desbordant, cues interminables i un preocupant augment en les incidències relacionades amb retards i cancel·lacions.

Segons ha revelat un informe elaborat per AirHelp, durant l’any 2024 més d’una quarta part (26%) dels vols que es van |enlairar des de territori espanyol van patir algun tipus d’alteració en la programació, ja fos per demores significatives o cancel·lacions completes. Aquesta situació ha tingut un impacte directe sobre 2,25 milions de viatgers, deixant en evidència la importància de conèixer al detall els drets que emparen els passatgers i d’adoptar mesures preventives per mitigar les conseqüències d’aquests contratemps.

Quan un passatger es troba davant la desagradable notícia que el seu vol ha estat cancel·lat, el marc legal europeu estableix un sòlid sistema de protecció. El Reglament (CE) 261/2004 obliga les aerolínies a proporcionar assistència immediata, incloent-hi menjar , beguda, comunicacions gratuïtes i, si les circumstàncies el requereixen, allotjament i transport fins l’hotel. A més, el viatger pot optar entre el reembors íntegre del bitllet en un termini màxim de set dies o la recerca d’un transport alternatiu que li permeti arribar a la destinació.

Drets del passatger davant d’una cancel·lació de vol

La normativa europea protegeix exhaustivament els viatgers quan s’enfronten a la cancel·lació del seu vol. No només tenen dret a la devolució de l’import del bitllet o a un transport alternatiu, sinó que també poden reclamar compensacions econòmiques que oscil·len entre els 250 € i els 600 €, depenent de la distància del trajecte programat. Aquestes indemnitzacions només queden exemptes quan la cancel·lació es deu a "circumstàncies extraordinàries" que escapen al control de la companyia, com fenòmens meteorològics adversos o emergències de seguretat.

"Davant de la cancel·lació d’un vol, és fonamental mantenir la calma i conèixer exactament quins passos seguir", assenyalen els experts en dret aeronàutic. "El primer moviment ha de ser contactar directament amb l’aerolínia per confirmar les alternatives disponibles, ja sigui la devolució de l’import o la reubicació en un altre vol."

En aquest context, disposar d’una assistència especialitzada en viatges es converteix en un salvavides per gestionar tota mena d’incidències, des de la tramitació de reemborsos fins la cobertura de despeses imprevistes com la pèrdua d’equipatge o la necessitat urgent de trobar allotjament alternatiu.

Mesures preventives per viatjar sense sobresalts en períodes vacacionals

Per minimitzar l’impacte de possibles contratemps durant els desplaçaments en Setmana Santa, Europ Assistance ha elaborat una guia pràctica amb recomanacions essencials:

En primer lloc, resulta imprescindible verificar l’estat del vol abans de partir cap a l’aeroport. Encara que les companyies solen comunicar modificacions en els itineraris, les incidències d’última hora són freqüents, per la qual cosa consultar el web oficial de l’aerolínia o aplicacions especialitzades pot evitar desplaçaments innecessaris i pèrdues de temps.

Una altra mesura fonamental consisteix a planificar l’arribada a l’aeroport amb més antelació de l’habitual. Durant períodes d’alta ocupació com a Setmana Santa, els temps d’espera en els controls de seguretat i taulells de facturació poden multiplicar-se exponencialment. Sortir amb un marge extra proporciona tranquil·litat i capacitat de reacció davant de possibles imprevistos.

Així mateix, convé conservar meticulosament tots els comprovants de despeses addicionals generades per la cancel·lació, com factures de menjars, transports alternatius o allotjaments d’emergència. Aquesta documentació resultarà imprescindible per tramitar posteriorment les reclamacions de compensació o reembors corresponents.

Finalment, els experts coincideixen a assenyalar la contractació d’una assegurança d’assistència en viatge com la millor garantia de tranquil·litat. Aquests serveis ofereixen solucions integrals per gestionar tota mena d’imprevistos, des de la cancel·lació de vols fins la pèrdua d’equipatge o emergències mèdiques a l’estranger.

Assegurances de viatge: la millor protecció contra imprevistos

A més de conèixer els drets com a passatger, comptar amb una cobertura específica davant de possibles contratemps constitueix una mesura de protecció addicional altament recomanable. Les assegurances dissenyades específicament per a viatgers ofereixen cobertures que van més enllà de les obligacions legals de les aerolínies, garantint una resposta eficaç davant de cancel·lacions, retards o emergències mèdiques.

Com actuar si el meu vol es cancel·la poques hores abans de la sortida?

Quan la cancel·lació es produeix amb escàs marge de temps, resulta crucial mantenir la serenitat i seguir un protocol d’actuació ordenat. El primer és dirigir-se immediatament al taulell de l’aerolínia per sol·licitar informació detallada sobre les alternatives disponibles. La companyia està obligada a oferir opcions com la reubicació en el següent vol disponible o, si l’espera supera certes hores, proporcionar allotjament i manutenció.

Simultàniament, convé contactar amb l’assegurança d’assistència en viatge, si es disposa d’ell, per activar els protocols d’emergència i rebre assessorament personalitzat. Moltes companyies d’assegurances compten amb línies d’atenció 24 hores que faciliten solucions immediates, com la gestió de reserves alternatives o l’avançament de fons per a despeses imprevistes.

Quina documentació he de conservar per reclamar posteriorment?

Per fonamentar adequadament qualsevol reclamació posterior, tant davant de l’aerolínia com davant la companyia asseguradora, resulta imprescindible conservar tota la documentació relacionada amb l’incident. Això inclou la confirmació original de la reserva, la comunicació oficial de la cancel·lació (ja sigui per correu electrònic, SMS o qualsevol altre format), els bitllets dels transports alternatius utilitzats, les factures d’allotjament i manutenció, i fins i tot els rebuts de trucades o connexions a internet realitzades per gestionar la situació.

Els experts recomanen, a més, fer fotografies dels plafons informatius de l’aeroport on s’anunciï la cancel·lació i sol·licitar un certificat oficial a la companyia aèria que acrediti la incidència, especificant data, hora i motiu. Aquesta documentació exhaustiva resultarà determinant per agilitzar els tràmits de compensació i evitar rebutjos per falta de justificació.

En definitiva, encara que els imprevistos formen part inherent de qualsevol experiència viatgera, estar degudament informat sobre els drets com a passatger i comptar amb les cobertures adequades permet afrontar situacions com la cancel·lació d’un vol amb més tranquil·litat, minimitzant l’impacte negatiu i salvaguardant tant la inversió econòmica com l’experiència vacacional.