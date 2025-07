El suplement nutricional que regula el colesterol, controla la pressió arterial i reforça el sistema immunològic

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’espirulina s’ha consolidat com un dels suplements nutricionals més complets del mercat actual, guanyant popularitat entre els qui busquen alternatives naturals per millorar la salut cardiovascular i immunològica. Aquest alga unicel·lular de color blau verdós, utilitzada des de temps ancestrals, conté una extraordinària concentració de nutrients que la converteixen en un autèntic superaliment capaç de regular el colesterol, estabilitzar la tensió arterial i potenciar el sistema immunitari de forma natural.

En un context on les malalties cardiovasculars representen una de les principals causes de mortalitat a Espanya, amb més de 120.000 morts anuals segons dades de la Societat Espanyola de Cardiologia, la recerca de complements alimentaris que ajudin a controlar els factors de risc s’ha intensificat. L’espirulina destaca en aquest àmbit pel seu perfil nutricional excepcional, que inclou proteïnes d’alta qualitat, vitamines essencials, minerals, àcids grassos omega-3 i potents antioxidants que actuen de forma sinèrgica en l’organisme.

Els estudis científics més recents avalen les propietats d’aquest alga per millorar diversos paràmetres relacionats amb la salut cardiovascular. De fet, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha reconegut alguns dels beneficis que aporten alguns dels seus components, encara que continuen les investigacions per determinar les dosis òptimes i els seus mecanismes d’acció específics.

Com l’espirulina combat el colesterol elevat

El control del colesterol és un dels aspectes més destacats d’aquest suplement natural. L’espirulina conté ficocianina, un pigment amb potents propietats antioxidants que intervé activament en el metabolisme lipídic. Aquest compost bioactiu ha demostrat capacitat per reduir els nivells de colesterol LDL (el denominat "colesterol dolent") i augmentar el HDL ("colesterol bo"), contribuint així a un perfil lipídic més saludable.

"Els estudis clínics realitzats amb espirulina mostren reduccions significatives d’entre un 10% i un 15% en els nivells de colesterol total després de consums regulars durant períodes de 8 a 12 setmanes", explica el Dr. Rafael Martínez, especialista en nutrició i medicina preventiva del Hospital La Paz de Madrid.

L’àcid gamma-linolènic (GLA) present en aquesta microalga també juga un paper fonamental en la regulació lipídica, ja que aquest àcid gras essencial intervé en diversos processos metabòlics relacionats amb el control del colesterol. A més, el seu alt contingut en fibra soluble contribueix a disminuir l’absorció intestinal de greixos, afavorint la seua eliminació i evitant que passin al corrent sanguini.

Efectes beneficiosos sobre la tensió arterial

La hipertensió arterial afecta aproximadament el 33% de la població adulta espanyola, segons dades de la Societat Espanyola d’Hipertensió. En aquest sentit, l’espirulina ofereix mecanismes naturals que contribueixen a mantenir nivells òptims de pressió sanguínia.

Els pèptids bioactius presents en aquesta microalga actuen com a inhibidors naturals de l’enzim convertidor d’angiotensina (ECA), un mecanisme similar al d’alguns fàrmacs antihipertensius. En bloquejar parcialment aquest enzim, s’afavoreix la vasodilatació i es redueix la resistència perifèrica, facilitant així un flux sanguini més adequat i una pressió arterial equilibrada.

L’equilibri entre sodi i potassi és fonamental per al control de la tensió arterial, i l’espirulina destaca per la seua aportació significativa de potassi, mineral que contraresta els efectes negatius de l’excés de sodi en la dieta. A més, conté L-arginina, un aminoàcid precursor de l’òxid nítric, molècula que afavoreix la relaxació de la musculatura vascular i contribueix a mantenir l’elasticitat arterial.

Reforç del sistema immunològic: la barrera protectora

En temps on la immunitat s’ha convertit en una preocupació prioritària, l’espirulina ofereix un complet arsenal de nutrients que potencien les defenses naturals de l’organisme. El seu perfil vitaminicomineral inclou zinc, ferro, seleni i vitamines del grup B, tots ells elements essencials per al correcte funcionament del sistema immunitari.

La ficocianina, a més dels seus beneficis cardiovasculars, actua com un potent immunomodulador que estimula la producció i activitat de les cèl·lules immunitàries. Estudis recents han demostrat que aquest pigment augmenta la proliferació de limfòcits T i B, cèl·lules fonamentals en la resposta immunitària davant patògens.

"L’espirulina no només estimula la producció de glòbuls blancs, sinó que millora la seua capacitat per identificar i eliminar agents patògens, actuant així en la primera línia de defensa de l’organisme", assenyala la Dra. Carmen Vidal, immunòloga del Centre Nacional de Biotecnologia.

A més, els polisacàrids presents en aquesta microalga activen els macròfags, cèl·lules encarregades d’eliminar toxines i microorganismes invasors, reforçant així la immunitat innata. La seua activitat antioxidant protegeix les cèl·lules immunitàries de l’estrès oxidatiu, preservant la seua funcionalitat fins i tot en situacions d’alta demanda defensiva.

Beneficis addicionals per a la salut integral

L’aportació de l’espirulina a la salut va molt més enllà dels tres aspectes principals esmentats. Aquest alga mil·lenària ofereix un ampli espectre de beneficis que contribueixen al benestar general de l’organisme:

L’acció antioxidant de l’espirulina neutralitza els radicals lliures responsables de l’envelliment cel·lular. El seu contingut en beta-carotens, vitamina E i ficocianina proporciona una protecció integral davant l’estrès oxidatiu, preservant la integritat de teixits i òrgans.

Quant a l’energia i vitalitat, destaca pel seu elevat contingut proteic (entre un 55% i un 70% del seu pes sec) i per la presència de vitamines del grup B, fonamentals per al metabolisme energètic. Això la converteix en un suplement ideal per combatre la fatiga i millorar el rendiment físic i mental.

L’espirulina també contribueix a la desintoxicació hepàtica gràcies al seu contingut en clorofil·la i altres compostos que afavoreixen l’eliminació de toxines i metalls pesants. El seu efecte protector sobre el fetge ajuda a mantenir la funcionalitat d’aquest òrgan vital per a la depuració de l’organisme.

En relació amb el control del pes, diversos estudis han demostrat que aquest superaliment pot ajudar a regular la gana i millorar la composició corporal. El seu efecte saciant, combinat amb la seua capacitat per optimitzar el metabolisme, la converteixen en un aliat natural per als qui desitgen mantenir un pes saludable.

Què és l’espirulina i com incorporar-la a la nostra dieta?

L’espirulina (Arthrospira platensis) és un cianobacteri filamentós que creix naturalment en llacs alcalins de regions tropicals i subtropicals. El seu ús com a aliment es remunta a civilitzacions antigues com els asteques, que la recollien del llac Texcoco i la denominaven "tecuitlatl".

Actualment, l’espirulina es conrea en sistemes controlats que garanteixen la seua puresa i concentració nutricional. Es comercialitza principalment en tres formats: comprimits, càpsules i pols. La dosi recomanada oscil·la entre 3 i 5 grams diaris, encara que pot variar segons les necessitats individuals i l’objectiu del seu consum.

Per als qui opten per la presentació en pols, aquesta pot incorporar-se fàcilment a batuts, sucs o iogurts. El seu sabor característic, lleugerament intens, combina bé amb fruites com el plàtan o les baies, que ajuden a emmascarar-lo. Les càpsules i comprimits ofereixen una alternativa pràctica per als qui prefereixen no alterar el sabor dels seus aliments.

És segur el consum d’espirulina i qui l’hauria d’evitar?

Encara que l’espirulina està considerada generalment com segura (GRAS) per la FDA americana, existeixen alguns grups de població que han de prendre precaucions abans de consumir-la:

Les persones amb malalties autoimmunes com a lupus, esclerosi múltiple o artritis reumatoide haurien de consultar amb un especialista abans de prendre-la, ja que el seu efecte estimulant del sistema immunitari podria teòricament exacerbar els símptomes en alguns casos.

Els qui pateixen trastorns de coagulació o prenen anticoagulants han de tenir precaució, ja que alguns compostos de l’espirulina podrien interactuar amb aquests medicaments.

Les dones embarassades o en període de lactància haurien de consultar prèviament amb el seu metge, ja que no existeixen prou estudis que garanteixin la seua seguretat en aquestes circumstàncies.

Les persones amb fenilcetonúria han de tenir en compte que l’espirulina conté fenilalanina, per la qual cosa haurien d’evitar el seu consum o controlar-ho estrictament.

Què diuen els experts sobre aquest superaliment?

La comunitat científica manté un creixent interès en les propietats de l’espirulina, amb nombrosos estudis que confirmen els seus beneficis però també assenyalen la necessitat de més investigació per establir pautes de consum òptimes.

"L’espirulina representa un complement nutricional excel·lent, però no ha de considerar-se com un substitut de tractaments mèdics convencionals en casos d’hipercolesterolèmia o hipertensió diagnosticades", adverteix el Dr. Antonio Hernández, cardiòleg del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Per la seua part, la Dra. Marta López, nutricionista de la Universitat Complutense, destaca: "El valor de l’espirulina resideix en la seua capacitat per complementar una alimentació equilibrada i potenciar la salut preventiva, sempre dins d’un estil de vida saludable que inclogui exercici físic regular i bons hàbits".

En definitiva, l’espirulina es perfila com un dels suplements nutricionals més complets i versàtils del mercat actual, amb beneficis contrastats per a la salut cardiovascular i immunològica. La seua incorporació a la dieta, sempre sota les recomanacions adequades, pot constituir un valuós suport per mantenir i millorar el nostre benestar general de forma natural i efectiva.