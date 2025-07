Tres generacions de la mateixa família desfilen juntes en l’emblemàtica Processó dels Armats de Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Tres generacions de la família Alrich van desfilar ahir juntes en l’emblemàtica Processó dels Armats. Joan Magí Alrich (77), el membre més veterà del grup amb 60 anys de participació, va estar acompanyat pel seu fill Joan Magí Alrich (46) i el seu net Logan Alrich (6), que va debutar en la desfilada, seguint els passos del seu avi i el seu pare.

Curiosament, el pare també va fer la seua primera processó als 6 anys, mentre que l’avi va començar a participar als 18. Logan va expressar estar emocionat, encara que una mica nerviós, mentre el seu avi va fer broma sobre l’esforç que suposa completar tot el recorregut. “Si Logan acaba el recorregut ja serà una fita" va dir.

A més, Alrich va recordar anècdotes d’antany, com la rivalitat de fa dècades entre la confraria dels Armats de la Sang, que llavors estava formada per famílies benestants, i els dels Dolors, majoritàriament pagesos. No són l’única família amb tres generacions en la processó, el que posa en evidència que hi ha relleu generacional i compromís per mantenir viva aquesta tradició.