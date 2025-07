La beguda aliada del fetge sa per als dies més calorosos

Publicat per SEGRE Creat: Actualitzat:

El fetge representa un dels òrgans més importants del cos humà, encarregat de nombroses funcions essencials per al nostre organisme. Per mantenir-lo en òptimes condicions, a més de seguir un estil de vida saludable i una alimentació equilibrada, existeix una beguda natural que actua com a aliada perfecta d’aquest òrgan , especialment recomanable durant els dies més calorosos de l’any.

Aquesta glàndula de gran mida produeix la bilis, un líquid groguenc fonamental per a la digestió de greixos i l’absorció de vitamines liposolubles (A, D, E i K). A més, el fetge intervé en la síntesi del colesterol i els triglicèrids, components essencials per a diverses funcions corporals. Tanmateix, hàbits com el consum excessiu d’alcohol, el tabaquisme o una alimentació inadequada poden comprometre seriosament el seu funcionament.

Per protegir aquest òrgan vital, especialistes recomanen incorporar una infusió específica a la nostra rutina diària, elaborada amb tres herbes que potencien la seua funció depurativa i digestiva, ideal per refrescar l’organisme quan les temperatures ascendeixen.

Funcions essencials del fetge en el nostre organisme

Abans de descobrir la beguda recomanada, convé entendre la importància del fetge en el funcionament corporal. Aquesta glàndula, la més gran del cos humà, exerceix un paper fonamental en la desintoxicació de l’organisme, eliminant substàncies nocives i residus metabòlics. És capaç de neutralitzar els efectes de toxines, metabolitzar residus farmacològics i eliminar glòbuls rojos danyats.

En la seua funció depurativa, el fetge també activa el sistema immunitari quan detecta possibles amenaces per a la salut. Aquesta capacitat protectora resulta essencial per defensar-nos d’agents patògens i mantenir l’equilibri intern. Per tant, cuidar aquest òrgan suposa una inversió directa en el nostre benestar general i en la prevenció de diverses patologies.

Factors que comprometen la salut hepàtica

Diàriament sotmetem al fetge nombroses exigències que poden minvar la seua eficàcia. Entre els principals factors de risc destaquen el consum habitual de begudes alcohòliques, el tabaquisme, l’automedicació i les infeccions víriques. Aquests elements poden desencadenar malalties greus com la cirrosi hepàtica, l’hepatitis o el fetge gras, patologies cada vegada més prevalents en la nostra societat.

Per contrarestar aquests riscos, els especialistes recomanen adoptar hàbits saludables: realitzar activitat física regular, evitar el consum de tabac i alcohol, i seguir una alimentació rica en fruites i verdures, reduint el consum de greixos saturats. Aquestes mesures bàsiques constitueixen la primera línia de defensa per protegir el nostre fetge.

La infusió depurativa: un trio d’herbes per al benestar hepàtic

La beguda aliada del fetge per excel·lència és una infusió composta per tres herbes medicinals: arrels de malví (en castellà malvavisco), fulles de carxofa i arrels de dent de lleó. Aquesta combinació, preparada en parts iguals, ofereix propietats complementàries que beneficien la funció hepàtica des de diferents angles.

El malví aporta un efecte laxant suau que facilita l’eliminació de toxines. Per la seua part, la carxofa estimula la secreció biliar, millorant notablement la digestió dels greixos. Finalment, la dent de lleó completa la fórmula amb la seua potent acció depurativa, especialment enfocada en la neteja hepàtica. Aquest trio de plantes medicinals pot trobar-se fàcilment en herboristeries especialitzades.

Preparació correcta de la beguda depurativa

Per obtenir tots els beneficis d’aquesta beguda, és important preparar-la adequadament. Es recomana abocar una cullerada sopera de la barreja d’herbes en una tassa d’aigua freda. A continuació, es porta a ebullició i, una vegada assolit el punt de bull, es redueix la intensitat del foc, mantenint la cocció durant aproximadament 10 minuts.

Després d’aquest temps, s’aparta del foc i es deixa reposar uns altres 10 minuts per afavorir l’extracció completa dels principis actius. Finalment, es filtra el líquid i es consumeix. Els especialistes suggereixen prendre dos tasses diàries d’aquest preparat, preferiblement entre àpats, per optimitzar el seu efecte depuratiu i digestiu.

Altres begudes beneficioses per a la salut hepàtica

A més de la infusió principal, existeixen altres begudes que poden complementar la cura del fetge. El suc de poma, ric en pectines i antioxidants, afavoreix l’eliminació de toxines. El te verd, amb el seu alt contingut en catequines, ofereix propietats hepatoprotectores. El suc de nabius rojos, per la seua part, combat infeccions i aporta vitamines essencials.

També resulten beneficiosos el suc de pastanaga, ric en betacarotens, i la infusió de canyella, amb propietats antiinflamatòries i reguladores del sucre en sang. Incorporar aquestes opcions de forma rotativa en la nostra dieta pot proporcionar un suport integral a la funció hepàtica.

Per què és fonamental cuidar el fetge durant l’estiu?

En els mesos més calorosos, el fetge pot veure’s sotmès a un estrès més elevat a causa de diversos factors: canvis en l’alimentació, més consum de begudes ensucrades o alcohòliques, i deshidratació. Les altes temperatures incrementen la necessitat de desintoxicació de l’organisme, fent que aquest òrgan treballi més intensament per mantenir l’equilibri intern.

La beguda depurativa proposada resulta especialment adequada per a aquesta època de l’any, ja que pot consumir-se freda després de la seua preparació, proporcionant un efecte refrescant a més dels seus beneficis depuratius. Així mateix, ajuda a compensar els excessos típics de les vacances estivals, quan tendim a relaxar els nostres hàbits alimentaris.

Qui hauria de consultar-ho abans de prendre aquestes infusions?

Encara que les herbes esmentades són generalment segures, existeixen grups de població que haurien de consultar amb un professional sanitari abans d’incorporar-les a la seua rutina. Entre ells, destaquen les dones embarassades o en període de lactància, persones amb malalties hepàtiques diagnosticades, els qui prenen medicació regular o pateixen al·lèrgies a plantes de la família de les compostes (com és el cas de la dent de lleó).

És important recordar que aquestes begudes complementen, però no substitueixen, els tractaments mèdics convencionals ni compensen hàbits nocius. Per beneficiar-se plenament de les seues propietats, han de formar part d’un enfocament integral cap a la salut que inclogui alimentació equilibrada, exercici regular i reducció de tòxics.