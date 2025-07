Les marques xineses de mòbils, entre les més fiables segons l’OCU

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat avui els resultats de la seua macroenquesta sobre dispositius electrònics, on 42.000 usuaris de nou països europeus han avaluat la satisfacció i fiabilitat dels seus aparells tecnològics. L’estudi, amb més de 5.000 participants espanyols, revela quines marques gaudeixen de més popularitat entre els consumidors i quins presenten menys problemes tècnics al llarg de la seua vida útil.

L’enquesta, realitzada a Espanya, Bèlgica, la República Txeca, Dinamarca, Itàlia, els Països Baixos, Portugal, Eslovàquia i Eslovènia, ha analitzat set categories de productes: mòbils, portàtils, tauletes, televisors, impressores, smartwatches i braçalets d’activitat. Els usuaris han puntuat cada dispositiu de 0 a 100 segons la seua experiència i han reportat les avaries sofertes, establint així un índex de fiabilitat per marca.

Els resultats mostren una clara correlació entre fiabilitat i satisfacció: les marques que presenten menys avaries solen tenir usuaris més contents. Entre les sorpreses destaca el bon posicionament de fabricants xinesos en categories com smartphones, rellotges intel·ligents i braçalets d’activitat, mentre que Apple manté el seu lideratge en diversos segments prèmium.

Mòbils: les marques xineses dominen en fiabilitat i Google lidera en satisfacció

El 94% dels enquestats posseeix un smartphone, amb una vida útil mitjana de 4 anys i 8 mesos. En termes de satisfacció, Google ocupa el primer lloc seguit per Apple, mentre que en fiabilitat són les marques xineses -Huawei, Poco i Oppo- les que encapçalen el rànquing.

Els problemes més freqüents en mòbils estan relacionats amb la bateria (11%), el port de càrrega (6%) i la pantalla tàctil (6%). Poques marques obtenen bones puntuacions en durada de bateria, sent Poco, Realme i Motorola les més ben valorades, encara que cap no supera els 80 punts.

Samsung i Apple són les marques més populars entre els usuaris enquestats, i la fiabilitat (57%) juntament amb el desig d’un nou model (35%) constitueixen els principals motius per renovar el dispositiu.

Portàtils: Apple lidera tant en satisfacció com en fiabilitat

El 79% dels participants disposa d’un ordinador portàtil, amb una longevitat mitjana impressionant de gairebé 7 anys (6 anys i 11 mesos). HP i Lenovo són les marques més esteses, encara que Apple encapçala la llista en satisfacció d’usuaris i comparteix el primer lloc en fiabilitat amb la taiwanesa MSI.

La bateria torna a ser el taló d’Aquil·les, registrant un 20% de les avaries, seguida per problemes al disc dur (7%) i el teclat (7%). Segons les anàlisis de l’OCU, els portàtils amb bateries de 65 Wh obtenen millors valoracions, mentre que els models de 17 polzades rarament superen les 3 estrelles a causa del consum energètic més important de les pantalles.

El 68% dels usuaris va renovar el seu portàtil per motius de fiabilitat, mentre que un 28% ho va fer per desig d’adquirir un model més recent.

Tauletes : Apple domina el mercat amb usuaris altament satisfets

El 54% dels enquestats posseeix una tauleta, amb una vida útil mitjana de 5 anys i 8 mesos. Apple torna a destacar com a líder tant en quota de mercat com en satisfacció d’usuaris, seguida per Samsung i Lenovo.

Els problemes més comuns en aquests dispositius són la bateria (8%), el carregador (4%) i la pantalla tàctil (4%). Un 65% dels usuaris va renovar la seua tauleta per problemes de fiabilitat, mentre que un 32% ho va fer per actualitzar el seu model.

La versatilitat, la durada de la bateria i la qualitat de la pantalla són aspectes fonamentals per als consumidors en triar una tauleta . Molts usuaris valoren especialment la integració amb altres dispositius del mateix ecosistema, la qual cosa explica en part el lideratge d’Apple en aquesta categoria.

Televisors: Loewe repeteix com la marca més valorada

El 90% de les cases compta amb un televisor de pantalla plana, amb una vida útil mitjana de 7 anys i 3 mesos. Samsung és la marca més popular, seguida per LG, Sony i Philips. Tanmateix, en termes de satisfacció, és Loewe qui ocupa el primer lloc, destacant especialment en qualitat de so.

Les avaries més freqüents estan relacionades amb el sistema Smart TV (10%), el comandament a distància (10%) i la connectivitat amb altres dispositius (8%). A diferència d’altres categories, el 47% dels usuaris va renovar el seu televisor principalment per desig d’un nou model, davant el 42% que ho va fer per problemes de fiabilitat.

La marca alemanya Loewe i la japonesa Panasonic lideren el rànquing de fiabilitat, consolidant la tendència que les marques prèmium solen oferir més durabilitat.

Impressores: Ricoh sorprèn amb la satisfacció més gran dels usuaris

El 75% dels enquestats posseeix una impressora, amb una vida útil mitjana de 6 anys i 3 mesos. HP domina clarament el mercat amb un 43% de quota, seguida per Cànon (21%) i Epson (14%). Tanmateix, és Ricoh qui lidera en satisfacció d’usuaris, mentre que Lexmark torna a ocupar els últims llocs del rànquing.

Els problemes més habituals en impressores són la connexió wi-fi (16%), l’alimentador de paper (11%) i el capçal d’impressió (9%). Un aclaparador 71% dels usuaris va renovar la seua impressora per problemes de fiabilitat, davant només un 22% que ho va fer per desig d’un nou model.

Les impressores solen presentar més problemes que altres dispositius electrònics a causa de la seua complexitat mecànica. Els sistemes d’alimentació de paper, els capçals i els cartutxos són elements que requereixen manteniment regular i poden deteriorar-se amb l’ús, especialment en models econòmics.

Smartwatches : Apple lidera en satisfacció mentre marques xineses dominen en fiabilitat

El 36% dels enquestats utilitza un rellotge intel·ligent, amb una vida útil mitjana de 3 anys i 7 mesos. Apple lidera el mercat amb un 27% de quota, seguida per Garmin (18%) i Samsung (17%). En termes de satisfacció, Apple torna a ocupar el primer lloc, mentre que en fiabilitat són les marques xineses Huawei i Redmi les més ben valorades.

Els problemes més freqüents afecten la corretja (13%), la bateria (9%) i la connexió amb l’smartphone (9%). L’OCU recomana elegir models amb almenys 48 hores d’autonomia per aprofitar totes les funcionalitats sense limitacions.

A diferència d’altres categories, el 51% dels usuaris va renovar el seu smartwatch principalment per desig d’un nou model, davant el 41% que ho va fer per problemes de fiabilitat.

Braçalets d’activitat: lideratge indiscutible de les marques xineses

El 12% dels enquestats utilitza un braçalet d’activitat, amb una vida útil mitjana de 3 anys i 2 mesos. Xiaomi domina clarament el mercat amb un 32% de quota, seguida a distància per Fitbit (14%) i Garmin (13%).

Les avaries més comunes afecten la corretja (24%), la connexió amb l’smartphone (12%) i la bateria (9%). El 48% dels usuaris va renovar el seu braçalet per problemes de fiabilitat, mentre que un 36% ho va fer per actualitzar el seu model.

Les marques xineses lideren tant en satisfacció com en fiabilitat, demostrant que en aquesta categoria de preu més ajustat han aconseguit consolidar-se com a referents de qualitat.

La cultura de la reparació: assignatura pendent

Una dada preocupant que revela l’enquesta és l’escassa tendència a reparar els dispositius electrònics. Els usuaris assenyalen com a principals barreres la falta de peces de recanvi, la no-actualització del sistema operatiu i l’elevat cost de les reparacions.

Per abordar aquest problema, l’OCU ha llançat la plataforma "Repara Revive", que ofereix tutorials per a reparacions casolanes, ajuda en la recerca de peces de recanvi i contacte amb serveis tècnics de confiança.

Els experts de l’organització recomanen invertir inicialment en dispositius de millor qualitat per prolongar la seua vida útil, el que resulta més rendible a llarg termini i beneficia al medi ambient reduint residus electrònics.

Com triar dispositius electrònics més duradors

La macroenquesta de l’OCU revela que la fiabilitat i la satisfacció són factors determinants en la decisió de compra. Per maximitzar la vida útil dels dispositius, els experts recomanen:

1. Prioritzar marques amb bona puntuació en fiabilitat abans que aquelles que ofereixen més prestacions però menys durabilitat.

2. Invertir en dispositius de gamma mitjana-alta si el pressupost ho permet, ja que solen oferir més longevitat.

3. Considerar la disponibilitat de servei tècnic i recanvis abans de la compra.

4. Consultar les anàlisis detallades disponibles als comparadors de l’OCU, que combinen resultats de laboratori amb l’experiència real de milers d’usuaris.

5. Mantenir actualitzats els dispositius i seguir les recomanacions d’ús i manteniment del fabricant.