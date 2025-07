Les Terres de l’Ebre, una joia natural per descobrir en família

Publicat per patrocinado Creat: Actualitzat:

Les Terres de l’Ebre són una destinació imprescindible per als amants de la naturalesa i el turisme actiu. Les quatre comarques del sud de Catalunya, declarades per la UNESCO Reserva de la Biosfera des de fa més de deu anys, ho tenen tot per desconnectar de la rutina i reconnectar amb un mateix, amb una gran diversitat de paisatges per descobrir i multitud de propostes per a disfrutar, ja sigui en parella, amb la família o amics.

Amb el gran riu Ebre que li dona nom i el travessa fins arribar a la Mediterrània, el territori compta amb actius naturals de primer ordre, començant per dos importants zones protegides, molt diferents entre si, a pocs quilòmetres de distància: El Parc Natural dels Ports i el Parc Natural del Delta de l’Ebre. Un riu, uns paisatges i una naturalesa que marquen el caràcter del territori i la seua gent, que al llarg dels segles ha sabut mantenir una identitat única, aprofitant al màxim els seus recursos naturals.

Des de les muntanyes, barrancs i vies verdes fins les cales o immenses platges de sorra, des dels oliverars monumentals i les vinyes als camps d’arròs, es pot disfrutar de la varietat del territori de forma activa: practicant senderisme, caiac, ciclisme, esports nàutics o birdwatching (observació d’aus). Un entorn privilegiat indissociable d’un llegat històric i patrimonial també únic, amb pobles i ciutats plens d’història i tradicions, i una gastronomia cada vegada més reconeguda, que basa el seu èxit en productes quilòmetre zero de primeríssima qualitat.

Descobrint el Delta de l’Ebre

Un dels entorns més icònics és el Delta de l’Ebre. La producció d’arròs, que va arrancar a finals del segle XIX amb la construcció dels canals de regadiu, marca tota l’àrea de la desembocadura de l’Ebre i constitueix al seu torn un dels majors i més importants aiguamolls de la Mediterrània occidental, amb una gran biodiversitat.

L’aiguamoll del Delta de l’Ebre és un lloc idíl·lic.Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

Un espai idíl·lic on contemplar les aus a grans llacunes litorals com l’Encanyissada, la Tancada o la Bassa de les Olles, amb miradors especialment habilitats; practicar esports nàutics en aigües tranquil·les o degustar musclos i ostres a les mateixes muscleres on es produeixen a les badies dels Alfacs i del Fangar.

Els pobles de la zona recorden, amb les festes tradicionals de la plantada o la sega, el juny i el setembre, els treballs que realitzaven els seus avantpassats abans de l’arribada de les màquines al camp.

"El riu Ebre i els seus paisatges marquen el caràcter del territori i la seua gent"

Quan es visita el Delta, és obligatori conèixer també les seues tradicions, des dels cantaires de jota improvisada a les arts de pesca tradicionals com el rall, o navegar amb barques de perxar (a l’estil dels gondolers). I com a colofó, cal degustar un bon arròs.

La Via Verda de la Val de Zafrán discorre per una antiga línia ferroviària.Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

A només uns quilòmetres, l’imponent cim del Mont Caro (1.440 m) presideix la serra dels Ports, on practicar l’escalada o el barranquisme i endinsar-se en senders i vies verdes, amb recorreguts per a tots els nivells de dificultat, des de passejos en família a exigents travessies com Estels del Sud, que travessa tot el massís.

La Via Verda de la Val de Zafán permet recórrer les comarques del Baix Ebre i la Terra Alta seguint una antiga línia fèrria en desús, entre muntanyes, petits rius i túnels, que pròximament es veurà ampliada fins a arribar al mar, per la comarca del Montsià, unint d’aquesta forma els dos parcs naturals.

Platges, pobles amb encant i gastronomia local

El litoral és altra de les joies de les Terres de l’Ebre, amb una gran diversitat de platges i zones d’interès, des de les infinites platges de sorra del Delta fins les petites cales rocoses, així com pobles mariners amb essència i molt encant, com les Cases d’Alcanar, l’Ametlla de Mar, la Ràpita o l’Ampolla, on a més de gaudir de la platja és obligatori degustar els plats de la cuina local.

I és que la gastronomia és un altre dels segells del territori, amb productes de la terra com l’oli d’oliva, els cítrics, els vins amb DO Terra Alta, la mel o les cireres; i del mar: ostres, musclos, llagostins, tonyina i tota mena de peix fresc: de la barca a la taula. Tots ells presentats en plats tradicionals, però també d’avantguarda, amb restaurants d'estrella Michelin com a punta de llança: Villa Retiro a la població de Xerta; Les Moles i L’Antic Molí a Ulldecona o el Citrus del Tancat a Alcanar.

Una petita cala rocosa a Alcanar.Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

A més de provar-los, també es pot descobrir com es produeixen aquests aliments de qualitat: hi ha una creixent oferta d’activitats d’enoturisme, amb visites i activitats als cellers de la Terra Alta, i d’oleoturisme, en zones com la de les oliveres mil·lenàries del Montsià.

I tot això regat pel gran riu que dona nom al conjunt del territori. Des de l’embassament de Flix fins a la desembocadura a Deltebre, l’Ebre dona vida i caràcter a aquestes terres. Per ell es pot navegar, observar la naturalesa i fer turisme, des de rutes en caiac fins a recorreguts pels diferents trams amb barques tradicionals (llaüts) a Tortosa, Benifallet o Ascó; o amb moderns vaixells elèctrics, com la Perla a Amposta, que s'ha estrenat recentment.

Uns recorreguts en els quals també es posa èmfasi en la història d’aquestes terres i el seu immens patrimoni, que deixa constància de la vida a la zona des de fa milers d’anys. Un llegat que continua i que s’enriqueix cada dia amb una activitat cultural efervescent, agrupada en bona mesura a la marca Festivals de les Terres de l’Ebre.

I és que, des de la muntanya fins al mar, les Terres de l’Ebre mostren una essència i un caràcter únics que val la pena descobrir.