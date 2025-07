Mones de Pasqua: les figures més populars aquest any

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Les mones de Pasqua d'enguany reflecteixen, com és habitual, les aficions i preferències dels més petits de la casa. El Futbol Club Barcelona i Bola de Drac s'han convertit en els grans protagonistes de les figures de xocolata que els padrins regalen als seus fillols. Jugadors com Lamine Yamal i referents del futbol femení com Aitana Bonmatí comparteixen popularitat amb personatges emblemàtics com en Goku i altres figures d'animació com Bluey o les pel·lícules 'Vaiana' i 'Lilo&Stitch'. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu mantenir un volum de vendes similar al de l'any passat, amb aproximadament 800.000 unitats i una despesa mitjana per família d'uns 35 euros.

"Som molt optimistes, per nosaltres el tret de sortida ja l'ha donat la figura de xocolata, i ja hem vist com els padrins han començat a encarregar la seva peça de xocolata pel seu fillol", explica Miquel Zaguirre, president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, a l'ACN. Els professionals del sector han fet un esforç considerable per evitar que l'augment del preu de matèries primeres com el sucre o el cacau als mercats internacionals impacti directament en el preu final que paguen els consumidors, mantenint així l'accessibilitat d'aquesta tradició tan arrelada a Catalunya.

Els pastissers han detectat també que molts padrins compren amb antelació les figures per regalar-les als seus fillols, no només per Pasqua sinó també pels gustos i aficions dels nens i nenes. Així, les figures relacionades amb esports específics com la natació, el patinatge o l'hoquei, o d'altres més originals amb forma de sabatilla esportiva o hamburguesa, també tenen el seu lloc entre les preferències dels consumidors.

Les figures més populars d'aquesta Pasqua

Com cada any, els animals continuen sent un clàssic indiscutible entre les mones. Conills, lleons, porquets i altres bestioles de xocolata omplen els aparadors de les pastisseries catalanes. Tanmateix, el Futbol Club Barcelona repeteix com una de les temàtiques més sol·licitades, amb especial protagonisme per al futbol femení, que viu un moment excepcional de popularitat.

"El Barça femení està en un moment excel·lent, ja porta anys, i l'Aitana Bonmatí i l'Alexia Putellas ens les demanen, i pel que fa al futbol masculí, sobretot en Lamine Yamal i en Pedri", destaca Zaguirre. La jove promesa blaugrana és una de les figures més buscades pels fillols.

Un altre fenomen destacable és el ressorgiment de Bola de Drac. L'any passat va experimentar un retorn coincidint amb la mort del seu creador, Akira Toriyama, i aquest any, amb la seva emissió a la plataforma 3Cat, ha guanyat encara més popularitat entre les noves generacions. Els personatges d'aquesta mítica sèrie d'animació japonesa, especialment en Goku, s'han convertit en protagonistes de moltes mones.

Els pastissos tradicionals i les noves tendències

Més enllà de les figures de xocolata, els pastissos continuen sent l'opció predilecta per compartir en família durant les celebracions pasquals. Les receptes tradicionals mantenen la seva hegemonia, amb les mones de fruita i de mantega al capdavant de les preferències dels consumidors.

"Els pastissers fem una crema de mantega que té un sabor molt característic, també destaquen les mones de nata i de trufa, i estan entrant també la Sacher o el pastís Sara, que és la mateixa base de la mona de pastís de mantega, tota envoltada d'ametlla filada", detalla Zaguirre. Aquesta combinació entre tradició i innovació permet satisfer tots els gustos i mantenir viva una de les celebracions més dolces del calendari festiu català.

Les opcions clàssiques com les mones de crema de mantega, xocolata o melmelada continuen sent les més venudes, però cada vegada més pastissers incorporen noves textures i sabors per adaptar-se als gustos canviants del públic. Els pastissos decorats amb ous, plomes i figures de xocolata són els més representatius d'aquesta festivitat que marca el final de la Quaresma.

La importància econòmica i cultural de la mona de Pasqua

La tradició de la mona de Pasqua no només té un valor cultural indiscutible a Catalunya, sinó que també representa un important impuls econòmic per al sector pastisser. Amb una estimació de 800.000 unitats venudes i una mitjana de 35 euros per família, aquesta celebració genera un impacte econòmic notable per als negocis locals.

El Gremi de Pastisseria de Barcelona ha començat a recollir dades més precises sobre les vendes a través dels seus agremiats, amb l'objectiu d'oferir estadístiques ajustades en properes campanyes. Aquesta informació resultarà valuosa per entendre millor els hàbits de consum i les tendències del mercat en relació amb aquesta tradició centenària.

Com afecta l'encariment de les matèries primeres al sector pastisser?

Tot i que el Gremi de Pastisseria ha aconseguit que l'augment del preu de matèries primeres com el sucre o el cacau no repercuteixi directament en el consumidor final en aquesta campanya, aquest és un repte creixent per al sector. Les fluctuacions en els mercats internacionals i la inestabilitat en les cadenes de subministrament representen una preocupació per als professionals de la pastisseria artesanal.

Els pastissers han hagut d'optimitzar processos i buscar alternatives per mantenir la qualitat dels seus productes sense incrementar significativament els preus, demostrant la seva capacitat d'adaptació davant d'un context econòmic complex. Aquesta situació exemplifica els desafiaments que afronta el comerç tradicional en l'actual conjuntura econòmica global.