El pa de Sant Jordi, del Gremi de Forners, a punt per a la diada

El Gremi de Forners de les Terres de Lleida va presentar ahir el seu tradicional pa de Sant Jordi, que com cada any endolcirà la diada de Catalunya. Es podrà adquirir als establiments associats al Gremi els dies previs a dimecres vinent i en la parada que l’entitat instal·larà a l’avinguda Francesc Macià de Lleida el 23 d’abril. El president del Gremi, Toni Frias, va explicar que es tracta d’una especialitat del territori català que comporta una elaboració complicada. La recepta inclou farina, sobrassada, formatge i nous. Segons Frias, s’ha de procurar que la massa no es dilueixi perquè les quatre barres es vegin definides i rectes al moment de tallar el pa.