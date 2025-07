Per què no hauries de tirar les bossetes de gel de sílice

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

En comprar una bossa nova o unes sabates de pell, habitualment trobem a l’embalatge unes petites bossetes de gel de sílice. Aquest material, també conegut com a gel de sílice, té propietats higroscòpiques que li permeten absorbir la humitat de l’ambient, la qual cosa el converteix en un excel·lent dessecant per a productes que s’han de mantenir secs. Una sola bosseta pot absorbir fins un 40% del seu propi pes en aigua. Tanmateix, moltes persones desconeixen que aquests petits paquets poden reutilitzar-se per a diverses finalitats pràctiques, en lloc d’acabar a les escombraries.

Malgrat que aquests sobres solen portar l’advertència "No ingerir", existeix certa confusió sobre la seua toxicitat real. El diòxid de silici, component principal d’aquestes boletes, és un additiu alimentari, encara que no està autoritzat per a tots els aliments. En petites quantitats no resulta tòxic, però es desaconsella el seu consum ja que algunes boletes poden contenir additius potencialment nocius, com a indicadors d’humitat. En cas d’ingestió accidental, generalment n’hi ha prou amb beure abundant aigua, encara que si es presenta tos intensa, és recomanable consultar amb un professional sanitari.

8 usos pràctics per reciclar les bossetes de gel de sílice

Aquests petits sobres dessecants poden tenir múltiples aplicacions en el nostre dia a dia. A continuació, detallem vuit maneres de reutilitzar-los:

1. Combatre l’olor de suor

Col·locar diverses bossetes de gel de sílice a la bossa esportiva ajuda a prevenir les desagradables olors causades per la suor. El gel impedeix que la humitat de la roba suada es propagui, limitant així la proliferació de bacteris i fongs, principals responsables de les pudors. Aquesta mateixa tècnica resulta eficaç també per al calçat esportiu.

2. Protegir equips fotogràfics

Les bossetes de gel de sílice són especialment útils a les fundes de càmeres fotogràfiques, on protegeixen l’equip de la humitat ambiental. El seu ús és particularment beneficiós per a la conservació d’objectius, ja que prevenen la formació de condensació que podria danyar els delicats components de vidre i electrònics.

3. Rescatar smartphones molls

Encara que el truc de l’arròs és àmpliament conegut per assecar telèfons que han entrat en contacte amb líquids, el gel de sílice resulta més eficient, ja que absorbeix la humitat amb més rapidesa. Tanmateix, per cobrir completament un dispositiu es necessiten diverses bossetes, per la qual cosa pot ser pràctic combinar ambdós mètodes per obtenir millors resultats.

4. Assecar calçat humit

Quan el nostre calçat es mulla per la pluja o qualsevol altra circumstància, podem introduir bossetes de gel de sílice al seu interior com a alternativa al clàssic mètode del paper de diari. Aquest sistema permet un assecatge més eficient i ràpid.

5. Conservar fotografies antigues

Les fotografies familiars antigues emmagatzemades en caixes poden esgrogueir-se o adherir-se entre si a causa de la humitat ambient. Incloure algunes bossetes de gel de sílice en aquests contenidors contribueix a prolongar la vida útil de les imatges en mantenir un entorn sec.

6. Mantenir la brillantor de la plata

La joieria de plata tendeix a enfosquir-se amb l’excés d’humitat. Col·locar gel de sílice en el joier ajuda a conservar la brillantor de les peces durant més temps. Aquest mateix principi pot aplicar-se al joc de coberts de plata, evitant així la necessitat de neteges freqüents.

7. Evitar l’entelament de vidres al cotxe

A l’hivern, quan l’exterior és fred i l’interior del vehicle càlid, solen entelar-se els vidres a causa de la condensació de l’aigua a la cara interna del parabrisa. Si bé no és possible evitar completament aquest fenomen, es pot reduir eliminant la humitat de l’interior del cotxe. Per a això, és efectiu col·locar bossetes de gel de sílice al tablier amb temps suficient abans d’iniciar la marxa.

8. Protegir eines contra l’oxidació

Les eines metàl·liques són susceptibles a l’oxidació quan es guarden en garatges o soterranis amb elevada humitat ambiental. La inclusió de sobres de gel de sílice a les caixes d’eines contribueix a prolongar la vida estri d’aquests estris en mantenir un entorn més sec.

Què és exactament el gel de sílice?

El gel de sílice és un material porós compost principalment per diòxid de silici (SiO₂), que es caracteritza per la seua extraordinària capacitat per absorbir humitat de l’ambient. La seua estructura molecular presenta innombrables microporus que poden captar i retenir molècules d’aigua, la qual cosa el converteix en un dessecant altament eficaç.

Aquest material es fabrica sintèticament mitjançant un procés que implica la polimerització de l’àcid silícic, donant com a resultat un gel que posteriorment es deshidrata. El producte acabat té aspecte de petites esferes transparents o blanquinoses que, en ocasions, contenen indicadors de saturació que canvien de color quan han absorbit la seua capacitat màxima d’humitat.

A nivell industrial, el gel de sílice es fa servir a nombrosos sectors a més de l’embalatge, com la indústria farmacèutica, alimentària i electrònica, sempre amb l’objectiu de controlar els nivells d’humitat i protegir productes sensibles.

Com regenerar les bossetes de gel de sílice utilitzades?

Un avantatge addicional d’aquest material és que pot regenerar-se quan ha assolit la seua capacitat màxima d’absorció. Per a això, n’hi ha prou amb introduir les bossetes en un forn a temperatura moderada (entre 100°C i 150°C) durant aproximadament 2 hores. Aquest procés permet que la calor evapori la humitat acumulada, tornant al gel la seua capacitat absorbent original.

També és possible regenerar-les mitjançant exposició al microones durant breus períodes, encara que aquest mètode requereix més precaució per evitar el sobreescalfament o possibles incidents. En qualsevol cas, és fonamental assegurar-se que les bossetes no continguin elements metàl·lics abans d’introduir-les al microones.

Quines alternatives existeixen al gel de sílice?

Encara que el gel de sílice és un dels dessecants més comuns i eficaços, existeixen alternatives naturals que també poden fer-se servir per controlar la humitat en determinats contextos. L’arròs, com ja s’ha esmentat, té propietats absorbents, encara que en menor mesura que el gel de sílice. També l’argila bentonita, la calç viva o fins i tot el carbó activat poden funcionar com a dessecants en situacions específiques.

Per a aplicacions domèstiques, la sal gruixuda també pot utilitzar-se com a dessecant econòmic, especialment en espais reduïts com armaris o calaixos. Tanmateix, cap d’aquestes alternatives no assoleix l’eficiència i capacitat d’absorció del gel de sílice, que continua sent l’opció preferent per a la protecció de productes sensibles a la humitat.