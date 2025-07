Premi World Press Photo 2025 per a la imatge d’un nen de Gaza mutilat en un atac d’Israel

Mahmoud Ajjour, Aged Nine, de Samar Abu Elouf per 'The New York Times', la World Press Photo de l'AnyCedida a l'ACN per Samar Abu Elouf, for 'The New York Times'

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La fotògrafa palestina Samar Abu Elouf guanya el World Press Photo de l'Any amb una fotografia d'un nen mutilat per un atac israelià a Gaza. El World Press Photo 2025 també ha anunciat dos finalistes: John Moore, amb 'Creuar de nit', una fotografia sobre migració xinesa entre Mèxic i els Estats Units, i Musuk Nolte, amb 'Sequera a l'Amazones', sobre les conseqüències de l'escassetat d'aigua en el major bosc tropical del món. La Fundació Photographic Social Vision organitza, per 21è any, l'exposició World Press Photo 2025 a Barcelona al CCCB, que es podrà visitar del 7 de novembre al 14 de desembre. Com es va anunciar, Samuel Nacar (Barcelona, 1992), ha guanyat el World Press Photo 2025 en la categoria de reportatge gràfic.

La World Press Photo Foundation, que enguany compleix 70 anys, ha anunciat el World Press Photo de l'Any i els dos finalistes del World Press Photo 2025.La fotògrafa palestina resident a Doha, Samar Abu Elouf, ha guanyat el World Press Photo de l'Any amb el retrat 'Mahmoud Ajjour, nou anys', un nen que va resultar greument ferit mentre fugia d'un atac israelià a Gaza. La imatge va ser presa per a 'The New York Times'.

Samar Abu Elouf va ser evacuada de Gaza el desembre de 2023. Actualment, resideix en el mateix complex d'apartaments que Mahmoud Ajjour, a Doha, on ha fotografiat a alguns dels pocs gazians ferits que, igual que Mahmoud, han aconseguit sortir de Gaza per a rebre tractament. El març de 2024, Mahmoud Ajjour va resultar greument ferit mentre fugia d'un atac israelià a la ciutat de Gaza. Quan tornava enrere per a encoratjar a la seva família a continuar endavant, una explosió li va tallar els braços. La família va ser evacuada a Qatar, on, després de rebre tractament mèdic, Mahmoud està aprenent a jugar amb el seu telèfon, a escriure i a obrir portes amb els peus.

La directora executiva de World Press Photo, Joumana El Zein Khoury, ha declarat que és "una imatge discreta que parla alt i clar. Explica la història d'un nen, però també d'una guerra l'impacte de la qual afectarà diverses generacions".

Dos finalistes

A més, la World Press Photo Foundation ha seleccionat, per primera vegada, dos finalistes per a aquest premi. Per una banda, el fotògraf John Moore (Estats Units), amb 'Creuar de nit', per a Getty Images, una imatge que mostra a migrants xinesos entrant en calor sota una freda pluja després de travessar la frontera entre Mèxic i els Estats Units.

'Droughts in the Amazon', de Musuk Nolte, Panos Pictures, Bertha Foundation, finalista del World Press Photo 2025.Cedida a l'ACN per Musuk Nolte, Panos Pictures, Bertha Foundation.

I per altra, el fotògraf Musuk Nolte (Perú/Mèxic), amb 'Sequera a l'Amazones', per a Panos Pictures i Bertha Foundation, una fotografia que mostra un jove que porta menjar a la seva mare, que viu a Manacapuru, a l'Amazones brasiler. Abans s'accedia al poble amb una embarcació, però a causa de la sequera ara ha de caminar dos quilòmetres pel llit sec d'un riu de l'Amazones.

'Night Crossing', de John Moore, Getty Images, fotografia finalista del World Press Photo 2025.Cedida a l'ACN per John Moore, Getty Images

Guanyadors regionals

Com ja es va anunciar, entre els 42 guanyadors regionals, el World Press Photo ha distingit Samuel Nacar (Barcelona, 1992), amb un World Press Photo 2025 en la categoria de Reportatge Gràfic de la regió Àsia Occidental, Central i del Sud, amb 'Les ombres ja tenen nom', un projecte sobre supervivents de les presons de Síria que relaten les tortures que van viure durant el règim de l'expresident Bashar al-Asad.

També s'ha distingit a Luis Tato (Ciudad Real), amb un World Press Photo 2025 en la categoria de Reportatge Gràfic de la regió d'Àfrica, amb 'Revolta juvenil a Kenya', sobre les protestes a Kenya desencadenades per la pujada d'impostos i motivades per les dificultats econòmiques, la corrupció, la brutalitat policial i la desconfiança en la classe política. Tots dos fotògrafs han estat convidats a l'exposició World Press Photo 2025 a Barcelona.

Així mateix, el 23 d'abril, el fotògraf Samuel Nacar estarà signant els primers catàlegs disponibles del World Press Photo 2025 (Blume, 2025), a la Fundació Photographic Social Vision. La signatura de llibres forma part de les activitats de 'Sant Jordi a Villa Alegre', la jornada que la Fundació celebra a la seva seu, que inclou la seva 3a fira de fotollibres, una exposició de fotografies inèdites dels arxius que representa, presentacions de llibres i una taula rodona per a acostar la cultura del fotollibre al gran públic, entre altres activitats.

L'exposició World Press Photo 2025 a Barcelona és organitzada per la Fundació Photographic Social Vision, compta amb la Fundació Banc Sabadell com a col·laborador principal, i amb la coproducció del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.