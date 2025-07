El Regne Unit: ‘dona’ és el sexe biològic

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem britànic, màxima instància judicial, va posar ahir fi a un assumpte discutit al Regne Unit al dictaminar en una sentència històrica que el terme dona en la llei està definit pel sexe biològic. El dictamen, que va culminar una batalla legal d’anys iniciada per l’organització defensora de les dones For Women Scotland, permet aclarir el dilema que afrontaven, per exemple, clubs esportius o escoles sobre els espais diferenciats per sexe, com els vestidors.

El procés legal va començar amb una querella per part d’aquesta organització contra la decisió de l’Executiu autonòmic escocès d’incloure les dones trans en la quota per igualar els llocs públics entre dones i homes. “La decisió unànime d’aquest tribunal és que els termes dona i sexe en la Llei i Igualtat del 2010 es refereixen a una dona biològica i al sexe biològic”, van dictaminar els jutges al cap d’un complicat argument sobre la definició de dona en la llei. En el dictamen, de 88 folis, els magistrats van puntualitzar, a més, que la decisió no ha de ser vista com un triomf per a una o una altra part ja que la llei d’Igualtat de l’any 2010 atorga a les persones transgènere protecció contra la discriminació. Van agregar que una persona amb l’anomenat certificat de reassignació de gènere (CRG, trans) en el gènere femení no entra dins de la definició de dona en virtut de la Llei d’Igualtat del 2010, per la qual cosa la posició legal del Govern escocès és “incorrecta”. L’Executiu d’Edimburg argumentava que les persones trans amb un certificat CRG tenien dret a les proteccions i facilitats basades en el sexe, mentre que For Women Scotland afirmava que només s’havien d’aplicar a les persones que naixen dones. El ministre principal d’Escòcia, John Swinney, ha dit avui que el seu Govern “accepta la sentència del Tribunal Suprem” i analitzarà els seus efectes en la normativa escocesa. A les portes del Suprem, Susan Smith, integrant de For Women Scotland, va dir que “els polítics han de comprendre que això és la llei”. “Han de deixar d’implementar directrius errònies en escoles i hospitals. Ara tenim una base realment sòlida per seguir endavant”, va declarar.

La sentència dona “claredat” i “confiança”, segons el Govern

El Govern britànic ha destacat que la sentència dona “claredat i confiança”, tant per a les dones com per a les institucions que brinden serveis. “Sempre hem donat suport a la protecció dels espais per a un únic sexe basats en el sexe biològic”, ha asseverat un portaveu de l’Executiu de Keir Starmer. Per a la líder de l’oposició, Kemi Badenoch, es tracta d’“una victòria de totes les dones que s’han enfrontat a abusos personals o han perdut la seua feina per defensar el que és obvi”. “Les dones són dones i els homes són homes”, ha postil·lat.