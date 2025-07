La fira de Lleida on aquest cap de setmana podràs degustar més de 100 varietats de formatges

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La localitat lleidatana de Sort es prepara per acollir divendres i dissabte la XIII edició de la Mostra de Formatges Artesans de Catalunya, un dels esdeveniments gastronòmics més importants del Pallars Sobirà dedicat a la producció formatgera artesanal. El certamen, que se celebrarà a l’emblemàtic Parc del Riuet de la capital pallaresa, oferirà a visitants i residents l’oportunitat de degustar més d’un centenar de formatges diferents elaborats per productors de tot Catalunya, a més de participar en nombroses activitats complementàries.

El mercat de productes locals obrirà les seues portes en horari de 10:00 a 15:00 hores i de 17:00 a 20:00 hores, de manera que el parc es convertirà en un aparador de la gastronomia catalana. La mostra no només centrarà la seua atenció en els formatges artesans, sinó que també comptarà amb una variada selecció de productes de proximitat, activitats d’animació per a tots els públics i actuacions musicals en directe que amenitzaran l’ambient durant les dos jornades de l’esdeveniment.

Per als amants del formatge i la cultura local, el programa inclou experiències úniques com una ruta guiada sobre la història de Sort amb degustació formatgera, tallers d’elaboració de rebosteria amb formatge, maridatges especialitzats i recorreguts enològics pels pintorescos senders del Batlliu de Sort, combinant naturalesa i gastronomia en una proposta integral.

Programa complet d’activitats

La programació de divendres comença a les 10:00 hores amb una ruta guiada sobre la història de Sort que inclou degustació de formatges, amb un preu de 6,50 euros per persona. Aquesta activitat permetrà als participants conèixer el patrimoni cultural de la vila mentre gaudeixen d’una selecció de productes lactis de la regió. També està previst un taller especialitzat d’elaboració de pastís de formatge impartit per Ivan Agustí, amb un cost de 3 euros, on els assistents podran aprendre tècniques de rebosteria utilitzant formatges locals.

A la tarda, a partir de les 17:30 hores, tindrà lloc un maridatge especial de formatges amb vins del Pallars, una oportunitat única per descobrir les combinacions perfectes entre els productes lactis artesans i els caldos elaborats a la comarca. Aquesta activitat posarà de relleu la producció vitivinícola local, que en els últims anys ha experimentat un notable creixement i reconeixement.

Dissabte, la programació continuarà amb una ruta de vins, paisatges i formatges pels senders de Batlliu de Sort, on els participants podran disfrutar de l’entorn natural mentre degusten productes típics. Com a incentiu addicional, es realitzarà el sorteig d’una cistella amb productes gastronòmics entre els assistents a aquesta activitat.

El fermall d’or el posarà el concert de versions a càrrec de la formació musical Crit, que començarà les 18:00 hores de dissabte, oferint un ambient festiu per tancar aquesta tretzena edició de la mostra.

La tradició formatgera al Pallars Sobirà

El Pallars Sobirà compta amb una llarga tradició en l’elaboració de formatges artesans. De fet, és una de les comarques catalanes amb més producció i varietat. L’orografia muntanyosa de la zona, amb pastures d’altura i clima específic, proporciona condicions ideals per a la ramaderia i la posterior transformació làctia, donant com a resultat formatges de característiques úniques i d’alta qualitat.

En els últims anys, els productors del Pallars han apostat per recuperar mètodes tradicionals d’elaboració, combinant-los amb innovacions tècniques que garanteixen la seguretat alimentària sense renunciar al sabor autèntic. Molts d’aquests artesans formatgers han rebut reconeixements en certàmens nacionals i internacionals, consolidant la reputació de la comarca com un referent al sector.

La Mostra de Formatges Artesans de Catalunya s’ha convertit, després de tretze edicions, en un aparador fonamental per a aquests productors, permetent-los donar a conèixer les seues elaboracions a un públic cada vegada més interessat en productes autèntics, sostenibles i amb identitat territorial.

Quins tipus de formatges catalans poden degustar-se a la mostra?

Els visitants tindran l’oportunitat de provar una àmplia varietat de formatges elaborats en diferents comarques catalanes, des dels tradicionals tupins del Pallars, que consisteixen en formatge fermentat en recipients de fang amb aiguardent, fins els cremosos formatges frescos de l’Empordà, passant per semicurat de llet de cabra del Montseny o els curats d’ovella de les comarques de Lleida.

També seran presents elaboracions més innovadores, com formatges madurats amb espècies o herbes aromàtiques de muntanya, formatges blaus d’alta muntanya i altres formats que representen l’evolució i creativitat del sector formatger català, que ha sabut mantenir la tradició mentre s’adapta als nous gustos del mercat.