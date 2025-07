Lengua Viua: la llengua i el teatre es tornen a unir per Sant Jordi

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El col·lectiu Lengua Viua reprèn les representacions teatrals per celebrar Sant Jordi, tal com ja va fer l’any passat amb motiu del seu trentè aniversari. Les representacions teatrals no són una novetat a Lengua Viua, ja que ja les havia començat l’any 1997. Durant alguns anys es van fer diverses representacions amb un èxit considerable de públic, que omplia el cinema de Vielha, i es van acabar a partir de l’any 2007.

Ara, el col·lectiu canvia el format de les obres i passa a fer esquetxos curts sobre diferents situacions de la vida quotidiana on l’aranès no s’utilitza com caldria. L’objectiu és conscienciar sobre la necessitat d’emprar la llengua pròpia d’Aran. Les obres estan escrites per Manuela Ané, com l’any passat. Ella és tècnica lingüística adscrita a l’Àrea de Llengua del Conselh Generau d’Aran, membre de l’associació Es Corbilhuèrs de Les i directora del grup de teatre Era Cabana de Les.

La representació teatral d’enguany serà el dia 25 d’abril a l’Audiovisual de Vielha, juntament amb l’estrena d’algunes de les cançons del nou disc del grup musical aranès Sarabast, que inclou un tema sobre la Corsa Aran per sa Lengua, que es podrà escoltar per primera vegada.

El col·lectiu Lengua Viua també ha fet lectures públiques d’autors diversos en nombroses ocasions i està preparant l’estrena dels nous panells amb fragments de les poesies de mossèn Condò Sambeat a Montgarri i a Les. La Ruta des Peades de Mossèn Condò es va anunciar per part del col·lectiu l’any passat i vol col·locar, amb el temps, un panell amb una estrofa de les seves poesies a cadascun dels pobles d’Aran per evidenciar així l’estima dels aranesos per la seva llengua, tot fent-la visible també per als seus visitants. Lengua Viua voldria que la ruta esdevingués, a més, una eina de coneixement de l’autor i la seva obra per als escolars aranesos i per a totes aquelles persones que el vulguin llegir. Per això, complementarà els panells amb un codi QR explicatiu, tal com ja es va fer amb el que es va col·locar als porxos de l’Ajuntament de Vielha amb motiu del centenari de la mort de mossèn Josèp Condò Sambeat.