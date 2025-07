Els naixements tornen a caure al febrer a Lleida

Les comarques lleidatanes van tornar a registrar un febrer un descens de la natalitat després de l’augment del mes de gener. Segons les estimacions publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el mes de febrer van nàixer 238 nadons a Ponent, un 2,45% menys respecte al mateix mes de l’any passat. Tanmateix, en l’acumulat, les comarques de Lleida van experimentar un creixement en els dos primers mesos de l’any, amb 518 naixements, un 4,6% més respecte al mateix període de 2024. En comparació amb 2020, els naixements han caigut un 7%. En l’última dècada, el descens supera el 20%. Per edat de la mare, l’increment més gran es dona a la franja de 20 a 24 anys, amb 52 nadons nascuts en els dos primers mesos d’aquest any, un 33% més que l’any passat. També pugen els naixements de les lleidatanes de 25 a 29 anys, de 30 a 34 anys i de 35 a 39. Un altre augment destacat es dona entre les mares de 45 o més anys, que s’han duplicat fins a un total de 8 el 2025. En el conjunt de l’Estat, es van registrar 24.136 naixements el febrer del 2025, la qual cosa suposa un descens del 2,83% respecte al mateix mes de l’any anterior i una caiguda d’un 23% en l’última dècada. De les dades es desprèn que en els últims anys, la xifra de naixements al febrer s’ha mantingut entre els 24.000 i els 27.000. Tenint en compte l’edat de la mare, els comptabilitzats el febrer del 2025 van disminuir respecte al mateix mes de 2024 en tots els trams d’edat, excepte en el de 45 a 49 anys i el de 50 i més anys, en els quals es van incrementar els naixements, passant de 266 a 267 i de 26 a 27, respectivament.

Pel que fa a les defuncions, fins a la setmana 13 d’aquest any (24 de març), es van registrar un total de 1.164 morts a Ponent, la qual cosa suposa un lleuger descens comparat amb l’any passat, quan n’hi va haver 1.178.