Ganes de processó a Lleida

Després de la decepció de l’any passat, quan la pluja va frustrar la processó del Divendres Sant, ahir milers de ciutadans, devots o curiosos no se la van voler perdre, i aquesta vegada a 17 graus i sense cap gota. Mitja hora abans de l’inici ja s’havia congregat nombrós públic, que va gaudir primer de les desfilades i figures dels Armats de la Sang, al so dels tambors i els cops de les llances contra terra, i que van mantenir la tradició de repartir caramels. D’altra banda, la majoria de passos de la processó del Sant Enterrament, organitzada per la Congregació de la Puríssima Sang, esperaven el seu torn a Blondel. Després, el pas de la Germandat de la Casa d’Andalusia, que va ser tret a coll per portants de l’interior de l’església de la Sang. Per tancar la comitiva, desenes de penitents, la majoria descalços i alguns arrossegant llargues cadenes lligades als turmells o portant creus, el pas del Crist Jacent, també portat a coll, i la Verge, acompanyats de bandes de música.

De fet, l’any passat la pluja va impedir també l’estrena de la marxa dedicada a la Mare de Déu de la Soledat, patrona de l’església de la Sang, però aquesta vegada sí que la van poder tocar les bandes Ilerband i Roig Tardà. Una altra novetat de la processó va ser que el pas de l’Ecce Homo va commemorar el seu 75 aniversari recuperant una capa com la que lluïa aleshores. A més, la Germandat de la Casa d’Andalusia va portar a coll el seu pas durant tot el recorregut, igual que es va fer amb el pas del Crist Jacent.

La jornada va començar a la capital del Segrià amb diversos viacrucis. A les 9.00 va començar-ne un des de la parròquia de Sant Martí a la Seu Vella, un altre des de l’església del Carme a Sant Joan i un altre pels carrers de Pardinyes. A les 9.30 es va iniciar el de l’ermita de Grenyana i a les 10.30, el de la Mariola, des de la parròquia de Sant Pau fins a la de la Mercè. Així mateix, al migdia l’Agrupació de Tambors i Bombos de la Confraria de la Casa d’Aragó va fer una exhibició per l’Eix Comercial.

Rompuda de l’Hora i Processó del Silenci

La mitjanit de dijous es va celebrar a la capital de Segrià la Processó del Silenci, que va sortir de l’església romànica de Sant Martí i va passar per Cavallers, Sant Carles i la plaça dels Gramàtics per tornar a la parròquia inicial. Després, l’Agrupació de Tambors i Bombos de la Confraria de la Casa d’Aragó va protagonitzar la Rompuda del Silenci. Prèviament, la mateixa confraria, juntament amb la de la Mercè i del Natzarè, es van encarregar de la Rompuda de l’Hora a la plaça de l’Escorxador.