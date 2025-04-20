L’exposició “Mortals” rep una nominació als Premis ACCA pel seu comissariat innovador i participatiu
Es tracta de la 41a edició dels Premis ACCA, el certamen amb el que l’Associació Catalana de Crítica d’Art reconeixerà el treball fet en el món de l’art Catalunya durant el 2024.
L’exposició col·lectiva Mortals (Preludi), impulsada pel Centre d’Art La Panera amb la col·laboració del MORERA, Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida, ha estat nominada a la 41a edició dels Premis ACCA en la categoria de Comissariat d’Art Contemporani. El certamen, organitzat per l’Associació Catalana de Crítica d’Art, reconeix anualment els projectes més destacats del panorama artístic a Catalunya. La nominació recau en el treball de comissariat de Roser Sanjuan, Albert Potrony i Maite Palomo, per la seva proposta crítica i profundament participativa entorn de la mort.
L’exposició, que es va poder veure a ACVIC entre finals del 2023 i principis del 2024, aborda temes com l’envelliment, les cures, la pèrdua i el dol, a través d’un procés col·laboratiu i de mediació artística. Amb la participació d’artistes com Rosa Amorós, Susana Casares, Democracia, Alex Gifreu, Alicia Santamaria o Adriana Wallis, la mostra articula un relat coral que convida a la reflexió sobre el final de vida, la memòria i l'espai simbòlic del cementiri com a lloc de vida. El projecte s’emmarca dins de Mortals, una línia de recerca iniciada el 2020 que proposa maneres col·lectives d’afrontar la mort i les cures.
El projecte ha comptat amb el suport de diverses institucions, entre elles La Panera, el MORERA, la Fundació Suñol Escola Vic Centre, el MEV i La Kaseta Ideas Factory. La seva proposta singular i transversal ha estat destacada per la crítica per la capacitat de posar en diàleg l’art contemporani amb qüestions vitals i universals.
Els Premis ACCA també han reconegut altres exposicions destacades com Mari Chordà… i moltes altres coses, Miquel Barceló. Tots som grecs o Mar Arza, Sotaveu. Els guanyadors es donaran a conèixer el proper dijous 24 d’abril a les 19 h, en un acte a l’Auditori Meier del MACBA, a Barcelona.