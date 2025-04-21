Caramelles, la tradició coral de Pasqua
Cantaires de totes les edats surten al carrer en aquesta mostra de cultura popular. Localitats de tot Lleida
La Seu d’Urgell. El Cor de la Germandat de Sant Sebastià va ser ahir el protagonista cantaire del Diumenge de Pasqua interpretant caramelles pel centre de la ciutat, la Catedral, la Llar Sant Josep i altres punts. - C. MARSIÑACH
Castellserà. L’Agrupació Coral Flors d’Urgell va sortir als carrers i places d’aquesta localitat per celebrar la 99 edició de les tradicionals caramelles, preparant ja el centenari del 2026. - RÀDIO SEU
Tàrrega. La ruta de les caramelles va arrancar a mig matí als jardins de l’Ateneu i va passar pel Pati i la plaça Major, entre altres punts, també amb balls tradicionals a càrrec dels joves de l’Esbart Albada. - LAIA PEDRÓS
Cervera. L’Agrupació Coral de la capital de la Segarra va complir un any més la tradició de les caramelles, en una intensa jornada matinal en què els cantaires van recórrer diversos punts del centre històric. - C. MARSIÑACH
Agramunt. Alumnes de l’Escola Municipal de Música van acompanyar el Grup Caramellaire Aires del Sió en el recorregut musicocoral, que va culminar a la plaça de l’Església. - LAIA PEDRÓS
Organyà. Cantaires i públic, acompanyats per la música d’acordió, van cantar caramelles pel centre històric d’aquesta localitat. - AJUNTAMENT D’ORGANYÀ
La Fuliola. Les caramelles van sonar en aquesta població de la mà de l’Ateneu Popular, l’escola Guillem Isarn i la llar d’infants Els Barrufets. - LAIA PEDRÓS
Castellciutat. Foto de família ahir diumenge del Grup de Caramellaires d’aquesta localitat de l’Alt Urgell, dirigit per Toni Bernadó. - MARIA BASTIDA/LÍDIA BONET/RÀDIO SEU
Després de la jornada de tempestes de dissabte, el sol primaveral va acompanyar ahir en el Diumenge de Pasqua i en una de les tradicions que no poden faltar aquest dia en nombroses localitats de tot Lleida, les caramelles. Aquestes populars i alegres cançons del Diumenge de Resurrecció es van tornar a escoltar pels carrers i les places de diverses localitats de l’Urgell. A Tàrrega, les veus de la Coral Infantil Mestre Güell van tornar a sonar omplint el centre de la ciutat de música i del tradicional color roig. Van interpretar les cançons típiques d’aquesta data mantenint viva aquesta tradició tan arrelada a la ciutat. Les cançons es van complementar amb balls de la secció juvenil de l’Esbart Albada. De fet, aquesta coral infantil, fundada el 1963 per Josep Cercós i Emília Rivera, va nàixer amb la voluntat de difondre les caramelles i s’ha convertit des d’aleshores en un símbol musical de Tàrrega.
A la Fuliola i Boldú també van ressonar caramelles de la mà de l’Ateneu Popular i de l’AFA de l’escola Guillem Isarn i la llar d’infants Els Barrufets.
A Agramunt, els cantaires van ser el Grup Caramellaire Aires del Sió juntament amb l’Escola Municipal de Música de la localitat.
Per la seua part, l’Agrupació Coral Flors d’Urgell de Castellserà va celebrar la 99 edició de les seues caramelles preparant el centenari de cara a l’any que ve.
La tradició musicocoral de la jornada es va mantenir viva també en localitats com Cervera, la Seu d’Urgell, Organyà i Guissona. Així mateix, al Pallars Jussà hi havia previstos recorreguts de cantaires per celebrar la Pasqua a Tremp, a Ll Pobla de Segur, a Isona i a Salàs de Pallars.