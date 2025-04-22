Carla Simón i el Centre de Titelles de Lleida, Creus de Sant Jordi
El Govern reconeix 21 personalitats i 10 entitats per la seva contribució a Catalunya, incloent-hi l'escriptora de Saidí Mercè Ibarz i l'optometrista de Mollerussa Manel Roure
El Govern de la Generalitat ha anunciat la concessió de la Creu de Sant Jordi 2025 a 21 personalitats i 10 entitats que han destacat pel seu servei a Catalunya en l'àmbit cívic, cultural i en la defensa de la identitat catalana. Entre els premiats destaca la cineasta Carla Simón, directora de la pel·lícula 'Alcarràs', guanyadora de l'Os d'Or de Berlín; l'escriptora i periodista de Saidí Mercè Ibarz; l'òptic i optometrista de Mollerussa Manel Roure; i el Centre de Titelles de Lleida, institució amb més de 35 anys de trajectòria.
La llista de guardonats inclou també figures rellevants del panorama cultural i social català com l'actriu Loles León; el músic i cofundador del grup Mishima Marc Lloret, mort recentment; el filòleg Isidor Marí; el director d'orquestra Josep Pons; l'expolític Joan Saura; i la periodista Rosa Maria Calaf, amb una extensa carrera com a corresponsal internacional. També rebran aquest reconeixement el pagès i líder sindical Joan Caball; el president del Grup Planeta, José Creuheras; i la dramaturga Lluïsa Cunillé. Entre les entitats reconegudes destaquen la companyia teatral La Cubana; el grup musical Sabor de Gràcia i la Unió per la Mediterrània.
Cal remarcar que aquesta distinció també ha reconegut l'aportació de la ballarina i coreògrafa Montse Colomé; l'artista visual Eugènia Balcells; l'alpinista Josep Manuel Anglada; la farmacèutica i investigadora Montserrat Baiget; el biòleg i ecòleg Ramon Folch; el geòleg Josep Maria Mata-Perelló; l'empresari i editor Francisco Javier Moll de Miguel; la pedagoga Mireia Montané; i l'empresària Laura Roigé Pons.
Les entitats premiades amb la Creu de Sant Jordi 2025, que reben la distinció en forma de placa, inclouen també el Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), organització pionera en la defensa dels drets LGTBI+ a Catalunya; el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya; la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona; la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, dedicada a millorar la qualitat de vida dels afectats per aquesta malaltia; l'Institut Jaume Huguet - Antiga Escola del Treball de Valls; i la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Vic.
El llegat cultural dels guardonats lleidatans
Els premiats amb arrels a les comarques de Lleida representen diferents àmbits del panorama cultural i professional català. Carla Simón, tot i haver nascut a Barcelona, ha posat el focus internacional en la pagesia lleidatana amb la seva pel·lícula 'Alcarràs', un retrat emotiu de la vida rural i les tradicions agrícoles amenaçades pels canvis econòmics i socials.
Mercè Ibarz, nascuda a Saidí (Baix Cinca), és una referent de la literatura i el periodisme cultural català. La seva obra literària i assagística ha explorat la ruralitat, la memòria històrica i les transformacions del territori. Entre els seus llibres destaquen "La terra retirada", "La palmera de blat" o "Febre de carrer", a més del seu reconegut assaig sobre Mercè Rodoreda.
Per la seva banda, Manel Roure ha destacat com a professional de l'òptica i l'optometria a Mollerussa, amb una trajectòria que combina l'excel·lència professional amb el compromís social. El Centre de Titelles de Lleida, fundat el 1986, s'ha convertit en un referent cultural que ha apropar el teatre de titelles a diverses generacions, amb una tasca destacada en la creació, producció i difusió d'espectacles, a més de la formació i la recerca en aquest art escènic.