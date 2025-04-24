Així sona la cançó oficial de la Festa Major de Lleida
L'ajuntament de Lleida ha presentat aquest dijous la cançó oficial de la Festa Major. La intèrpret és Joana Barclo Alins, de 19 anys, qui va ser la guanyadora del càsting organitzat per l'ajuntament.
Joana Barco farà diverses actuacions: el dia de la presentació del programa de la Festa Major, durant el pregó oficial, al Saló de Plens, i una actuació en un dels escenaris de la festa.
La Festa Major de Lleida se celebrarà del 9 al 12 de maig.