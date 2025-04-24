Guillén-Cuervo demana perdó i Amaia Montero la deixa de seguir
L’actriu Cayetana Guillén-Cuervo, una de les millors amigues de la cantant Amaia Montero i que havia assegurat que la vocalista tornaria a la seua antiga banda, La Oreja de Van Gogh, va publicar dimarts un comunicat a les xarxes socials en el qual demanava “disculpes per la confusió que s’ha pogut generar” arran de les seues declaracions.
“Des de l’emoció, l’amor i l’admiració profunda que sento per ella, vaig respondre il·lusionada recordant una conversa entre amigues en què va expressar amb afecte el seu desig de tornar a la música”, va assegurar l’actriu. Per la seua part, i com a resposta, la cantant ha deixat de seguir Guillén-Cuervo a Instagram.