CULTURA
‘Mariposas negras’ inaugura la segona edició del Festival PLA
Al Teatre Foment de Juneda
El Teatre Foment de Juneda va acollir ahir la inauguració oficial de la segona edició del PLA, Festival de Cine Rural de Juneda, que fins demà diumenge omplirà el municipi de diverses activitats. L’acte, presentat per l’actriu junedana Marta Pérez, va comptar amb la participació del director del festival, Joan López Alonso, la regidora de Cultura, Joventut, Igualtat i Participació Ciutadana i Informació de l’ajuntament, Aina Camí, i l’actuació de la compositora, guitarrista i cantant de Renaldo & Clara, Clara Viñals.
En la inauguració, Marta Pérez va defensar la importància del cine rural. “Una de les formes més emocionants de capturar històries, personatges i singularitats de les zones rurals és el cine. El cine ajuda a preservar la nostra memòria i la de tants altres pobles de tot el món que, sense ell, tindrien una mica més difícil fer-se sentir”, va assegurar l’actriu.
Joan López va incidir que “és treball de tots no naturalitzar la centralització de la cultura i que, com avui, continuem batallant amb petits actes de resistència com aquest. I es batalla organitzant però, sobretot, assistint”.
L’última guanyadora del premi Goya a millor pel·lícula d’animació, Mariposas negras, va tancar l’acte d’inauguració, que va reunir més de 200 espectadors.