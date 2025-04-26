CINE
Toc lleidatà a ‘Todo lo que no sé’
L’actriu Marta Romero actua a l’òpera prima d’Ana Lambarri, que ahir es va estrenar als cines i que a Lleida pot veure’s a Screenbox. També apareix a la sèrie ‘A muerte’, a Apple TV
L’actriu lleidatana Marta Romero és la cap de la protagonista de Todo lo que no sé, film que ahir es va estrenar en els cines i que a Lleida es pot veure a Screenbox. La cinta és l’òpera prima de la cineasta Ana Lambarri, que debuta en el llargmetratge amb un repartiment que encapçala Susana Abaitua, que interpreta Laura. “Jo interpreto la Miren, que és la cap de la protagonista, i que la comprèn i entén en el moment vital en el qual es troba i la que li dona suport”, explica Romero a SEGRE. En paraules de la directora, es tracta de la història sobre una dona de 35 anys “buscant el seu lloc, aprenent a ser egoista, per defensar el seu dret a descobrir qui és. Una història sobre aprendre a donar-se permís a un mateix per fallar, aixecar-se i intentar-ho de nou”. Per a Romero, la cinta parla del “bon egoisme” i “del que realment es vol”. A més, destaca que “és una pel·lícula diferent” i que Screenbox és la sala “perfecta” perquè es projecte al ser una cinta d’autor. “És molt honesta i real, com si miressis per un foradet o t’obrissin la porta de casa, i hi ha altres aspectes meravellosos com la qualitat interpretativa, la fotografia i el ritme”, assenyala Romero. “Hi ha qui m’ha comentat que el meu personatge dona un respir a l’angoixa que pot patir la protagonista”, afegeix. També va voler destacar el compromís de la directora amb els actors. “Ha comptat amb mi després de participar en dos dels tres curts de la seua trilogia 16, 26 i 36, i això és molt difícil, per la qual cosa és d’agrair”, assenyala.
La pel·lícula, que es va estrenar el mes de març passat a la secció oficial del Festival de Màlaga, també compta amb Ane Gabarain, Andrés Lima, Francesco Carril, Natalia Huarte, Stéphanie Magnin i Iñaki Ardanaz (a la imatge de la dreta, amb Marta Romero).
No és, ni de bon tros, l’únic projecte d’actualitat de la intèrpret lleidatana, que ara resideix a Madrid. Apareix en un dels capítols de la sèrie A muerte, de Dani de la Orden, a AppleTV, juntament amb Leticia Dolera, Berto Romero i Verónica Echegui, i d’aquí a un mes s’estrenarà un documental a Amazon Internacional en el qual també participa, així com a la sèrie La Agencia, de Telecinco, al costat de Belén Rueda, entre d’altres. En el cine, se la podrà veure a Las locas del obelisco, de Pablo Moreno, i en una obra de teatre a Madrid.
Darrere de les càmeres, ha creat la sèrie Vaciado (Tot el que deixem, en català) i ha coescrit la pel·lícula Mientras sea verano.
“He fet carrera fora perquè és on em van oferir feina”
Nascuda a Barcelona però criada a Lleida des dels primers mesos d’edat, Marta Romero va estudiar a l’Aula de Teatre. “He fet carrera fora perquè és on em van oferir feina, però m’encanta tot el que tingui a veure amb Lleida, és casa meua”, destaca. Amb més de vint-i-cinc anys de carrera ja a l’esquena, ha treballat en desenes de projectes de cine, teatre i televisió i en sèries destacades com El cor de la ciutat o Gran Nord, de TV3; Gran Reserva, de TVE, i La que se avecina, de Telecinco.