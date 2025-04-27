SORTEJOS
La Loteria Nacional deixa 60.000 euros a Almenar
Venut un dècim del primer premi
Les comarques lleidatanes segueixen amb la seua ratxa de sort després que el Sorteig del Dissabte de la Loteria Nacional deixés ahir 60.000 € a Almenar. El despatx receptor ubicat al número 4 de la plaça Catalunya del municipi va vendre un dècim afavorit amb el primer premi, que va recaure en el número 24286. També es van vendre dècims a Reus, Argentona i Paiporta (València), entre altres municipis.
Val a recordar que el dilluns de la setmana passada el Cupó Diari de l’ONCE va deixar 245.000 euros a Torrefarrera repartits en set bitllets –cada un agraciat amb 35.000 euros– que van ser comprats al mateix venedor. D’altra banda, el 12 d’abril, el sorteig de la BonoLoto va donar un premi de 81.000 euros a Alpicat. Així mateix, dos dies abans, el Sorteig del Dijous de la Loteria Nacional va deixar 30.000 euros a Lleida.