Més de 3.000 assistents al Mil Maneres d’Alcoletge

L'espectacle 'H' de La Corcoles va ser l'encarregat de clausurar ahir el festival a Alcoletge.

Segre

La sisena edició del Festival Maneres d’Alcoletge va clausurar ahir amb l’espectacle H de La Corcoles tres dies intesos d’activitat escènica amb més de 3.000 assistents i més de 1.400 entrades venudes. Sota el lema Mil Maneres de Somniar, el certamen va començar dimecres passat i va acollir diverses propostes com els espectacles itinerants de Sidral Brass Band amb Red Wine Cabaret i Ramiro Vergaz amb White Bottom. Els espectadors també van poder disfrutar de les instal·lacions interactives de Toc de Fusta amb Els amics d’en Crusó i el concert de La Niña Paracaídas. El festival també va acollir Un vestit nou per a l’emperador de La Pera Llimonera Teatre i 361 grados de Proyecto Tránsito. L’organització del Mil Maneres va destacar que l’accessibilitat del festival s’ha reforçat en aquesta edició.

