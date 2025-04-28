ARTS
‘Òpera a les venes’ arriba a l’escenari
L’espectacle es va estrenar ahir a la Llotja de Lleida per posar banda sonora a la història del Canal d’Urgell. Combina música, dansa, teatre i audiovisual en una producció de gran format
Òpera a les venes, l’espectacle musical de gran format que explica la història del Canal d’Urgell, va arribar ahir a l’escenari de la Llotja de Lleida. Guionitzada per Berta Lacruz, l’obra parteix de l’adaptació del llibre de Francesc Canosa Aigua a les venes i ofereix a l’espectador un viatge pel passat, present i futur de la infraestructura hidràulica amb una posada en escena que combina música, dansa, teatre i audiovisual. L’espectacle és una coproducció de la Fundació dels Canals d’Urgell, l’Orfeó Lleidatà i l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell.
L’obra farà una gira per les cinc comarques que rega el canal. El 4 de maig, al Teatre Foment de Juneda; l’1 de juny, a L’Amistat de Mollerussa; el 7 de juny, al Teatre Armengol de Bellpuig i, el 8, al Teatre de Ponts. I el 20 d’abril del 2026 arribarà al Palau de la Música Catalana, a Barcelona. Òpera a les venes suposa una oportunitat per a la Fundació Canals d’Urgell d’utilitzar l’art i la cultura com a altaveu per donar a conèixer la infraestructura i el seu valor, així com per projectar el seu futur i analitzar els reptes pendents.
“La gràcia és conèixer la infraestructura per les seues virtuts. És la història més desconeguda de Catalunya”, va destacar la directora de la Fundació, Maribel Pedrol.
L’Orquestra Julià Carbonell (OJC), ja amb el nou director al capdavant, Xavier Pagès-Corella, posa la música –una banda sonora amb grans èxits operístics coetanis de l’època de construcció del canal, a banda de sarsuela i un toc lleidatà amb els goigs a la Verge del Remei–, en un muntatge amb els cors de l’Orfeó Lleidatà, la mezzoroprano Marta Infante, l’actriu Begonya Ferrer, la percussió i dansa de Santi Serratosa i Jana García i els audiovisuals de la firma lleidatana Kionalia, amb direcció escènica de Dani Coma i direcció musical de Pol Pastor.