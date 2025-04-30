SEGRE

Aquestes són les marques de usats més fiables el 2025

Les marques japoneses copen els cinc primers llocs del rànquing, amb Lexus i Toyota liderant la classificació segons un estudi de Consumer Reports

Cotxes a la venda.

Cotxes a la venda.

Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

El mercat de vehicles de segona mà continua en auge el 2025, impulsat pels elevats preus dels cotxes nous que han convertit aquesta opció en la preferida per a moltes llars espanyoles. Un recent estudi de Consumer Reports ha analitzat la fiabilitat de 26 marques d’automòbils utilitzats amb models d’entre 5 i 10 anys d’antiguitat (anys 2015-2020), revelant que les marques japoneses dominen el panorama de la fiabilitat al sector de l’automòbil utilitzat.

Segons les dades recollides entre més de 150.000 propietaris que van informar sobre els problemes experimentats amb els seus vehicles durant els últims 12 mesos, Lexus es posiciona com la marca més fiable amb una puntuació de 81 sobre 100, seguida per Toyota amb 74 punts. Mazda completa el podi amb 63 punts, mentre que Honda i Acura tanquen el top 5 amb 56 i 55 punts respectivament. La primera marca no japonesa en aparèixer en la classificació és la nord-americana Buick, que ocupa el sisè lloc amb 53 punts.

Rànquing complet de fiabilitat de cotxes utilitzats

L’estudi de Consumer Reports ofereix una visió detallada de la fiabilitat a llarg termini de les principals marques automobilístiques. Després de les cinc primeres posicions ocupades per fabricants japonesos, el rànquing continua amb marques de diferents nacionalitats:

6. Buick (EUA) - 53 punts

7. Volvo (Suècia) - 49 punts

8. Nissan (Japó) - 49 punts

9. Subaru (Japó) - 48 punts

10. Cadillac (EUA) - 48 punts

11. Mercedes-Benz (Alemanya) - 47 punts

12. BMW (Alemanya) - 45 punts

13. Lincoln (EUA) - 43 punts

14. Audi (Alemanya) - 42 punts

15. Tesla (EUA) - 40 punts

16. Volkswagen (Alemanya) - 40 punts

17. Chevrolet (EUA) - 40 punts

18. Ram (EUA) - 38 punts

19. Ford (EUA) - 38 punts

20. Kia (Corea del Sud) - 37 punts

21. GMC (EUA) - 36 punts

22. Hyundai (Corea del Sud) - 36 punts

23. Mini (Regne Unit) - 33 punts

24. Dodge (EUA) - 32 punts

25. Jeep (EUA) - 31 punts

26. Chrysler (EUA) - 29 punts

Steven Elek, analista sènior de dades automotrius a Consumer Reports, explica l’èxit continuat de les marques japoneses: "Marques com Lexus i Toyota tenen una història de redissenys conservadors, millorant incrementalment tota la seua línia de productes en lloc d’introduir molts sistemes completament nous. Les nostres dades mostren consistentment que els cotxes d’aquestes marques són fiables quan són nous, i continuen sent-ho a mesura que envelleixen".


Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking