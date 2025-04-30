Aquestes són les marques de usats més fiables el 2025
Les marques japoneses copen els cinc primers llocs del rànquing, amb Lexus i Toyota liderant la classificació segons un estudi de Consumer Reports
El mercat de vehicles de segona mà continua en auge el 2025, impulsat pels elevats preus dels cotxes nous que han convertit aquesta opció en la preferida per a moltes llars espanyoles. Un recent estudi de Consumer Reports ha analitzat la fiabilitat de 26 marques d’automòbils utilitzats amb models d’entre 5 i 10 anys d’antiguitat (anys 2015-2020), revelant que les marques japoneses dominen el panorama de la fiabilitat al sector de l’automòbil utilitzat.
Segons les dades recollides entre més de 150.000 propietaris que van informar sobre els problemes experimentats amb els seus vehicles durant els últims 12 mesos, Lexus es posiciona com la marca més fiable amb una puntuació de 81 sobre 100, seguida per Toyota amb 74 punts. Mazda completa el podi amb 63 punts, mentre que Honda i Acura tanquen el top 5 amb 56 i 55 punts respectivament. La primera marca no japonesa en aparèixer en la classificació és la nord-americana Buick, que ocupa el sisè lloc amb 53 punts.
Rànquing complet de fiabilitat de cotxes utilitzats
L’estudi de Consumer Reports ofereix una visió detallada de la fiabilitat a llarg termini de les principals marques automobilístiques. Després de les cinc primeres posicions ocupades per fabricants japonesos, el rànquing continua amb marques de diferents nacionalitats:
6. Buick (EUA) - 53 punts
7. Volvo (Suècia) - 49 punts
8. Nissan (Japó) - 49 punts
9. Subaru (Japó) - 48 punts
10. Cadillac (EUA) - 48 punts
11. Mercedes-Benz (Alemanya) - 47 punts
12. BMW (Alemanya) - 45 punts
13. Lincoln (EUA) - 43 punts
14. Audi (Alemanya) - 42 punts
15. Tesla (EUA) - 40 punts
16. Volkswagen (Alemanya) - 40 punts
17. Chevrolet (EUA) - 40 punts
18. Ram (EUA) - 38 punts
19. Ford (EUA) - 38 punts
20. Kia (Corea del Sud) - 37 punts
21. GMC (EUA) - 36 punts
22. Hyundai (Corea del Sud) - 36 punts
23. Mini (Regne Unit) - 33 punts
24. Dodge (EUA) - 32 punts
25. Jeep (EUA) - 31 punts
26. Chrysler (EUA) - 29 punts
Steven Elek, analista sènior de dades automotrius a Consumer Reports, explica l’èxit continuat de les marques japoneses: "Marques com Lexus i Toyota tenen una història de redissenys conservadors, millorant incrementalment tota la seua línia de productes en lloc d’introduir molts sistemes completament nous. Les nostres dades mostren consistentment que els cotxes d’aquestes marques són fiables quan són nous, i continuen sent-ho a mesura que envelleixen".