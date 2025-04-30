El Cirque du Soleil a una hora de Lleida: avui es posen a la venda les entrades per a 'Ovo' a la Tarraco Arena
La companyia canadenca presentarà la seua producció protagonitzada per insectes a Tarragona amb una posada en escena completament renovada
'Ovo', l’aclamat espectacle del Cirque du Soleil creat fa 15 anys, farà parada a la Tarraco Arena de Tarragona amb una versió completament renovada. El muntatge, que pren el seu nom de la paraula portuguesa per a 'ou', portarà la seua màgica colònia d’insectes formada per 53 acròbates i músics a la capital tarragonina en quatre úniques funcions, del 18 al 21 de desembre. Les entrades ja han sortit a la venda aquest dimecres per a tots els espectadors que vulguin disfrutar d’aquesta experiència circense d’alt nivell.
Després d’haver conquerit l’audiència de més de 40 països per tot el món, aquesta producció emblemàtica continua la seua gira internacional per Amèrica del Nord i Europa, i ha escollit Tarragona com una de les seues destinacions destacades. Malgrat mantenir els mateixos personatges que han captivat el públic durant anys, aquesta nova versió presenta una escenografia totalment renovada, acrobàcies inèdites, vestidor reinventat i noves composicions musicals. Entre les atraccions més espectaculars destaquen els grills que salten en trampolins i les aranyes que fan contorsions en una teranyina, creant un univers fascinant d’insectes gegants que prenen vida davant dels ulls de l’espectador.
Una renovació completa d’un clàssic del Cirque du Soleil
Aquesta nova versió d’"Ovo" representa una aposta decidida del Cirque du Soleil per actualitzar els seus espectacles més emblemàtics sense perdre l’essència que els ha fet famosos per tot el món. L’espectacle convida els espectadors a submergir-se en un microcosmos habitat per insectes, on cada personatge té la seua pròpia personalitat i característiques. Des de la seua estrena original fa quinze anys, "Ovo" s’ha consolidat com un dels muntatges més populars de la companyia canadenca, coneguda per la seua capacitat de combinar acrobàcies d’alt nivell tècnic amb narratives captivadores.
El muntatge compta amb un repartiment internacional d’artistes d’elit provinents de diversos països, tots ells especialistes en diferents disciplines circenses. La combinació de talents proporciona una experiència visual i sensorial que barreja amb mestria els elements tradicionals del circ amb innovacions artístiques i tecnològiques característiques del segell Cirque du Soleil. Cada funció requereix una preparació meticulosa, tant dels acròbates com de l’equip tècnic, per garantir que tots els elements funcionin a la perfecció.
Com adquirir entrades per a l’espectacle?
Els entrades per a les quatre funcions programades a la Tarraco Arena (del 18 al 21 de desembre) ja estan disponibles a través de la pàgina web oficial del Cirque du Soleil i altres plataformes autoritzades de venda d’entrades. Els preus varien segons la ubicació i la data escollida, amb diverses opcions per adaptar-se a diferents pressupostos. També s’ofereixen paquets especials per a grups i experiències VIP que inclouen accés a zones exclusives i trobades amb els artistes després de l’espectacle.
Vista l’expectació que genera sempre la presència del Cirque du Soleil i el nombre limitat de funcions previstes, els organitzadors recomanen adquirir les entrades amb temps.