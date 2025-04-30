FACUA alerta de la nova estafa que està circulant després de l’apagada de llum
L’associació recomana extremar precaucions i no compartir informació sensible per canals no verificats
FACUA-Consumidores en Acción ha emès una alerta urgent sobre una nova onada d’estafes que està proliferant arran de l’apagada elèctrica que va paralitzar Espanya el passat 28 d’abril. Els ciberdelinqüents estan aprofitant la confusió i el descontentament ciutadà després de veure’s afectades milions de llars i negocis pel tall massiu d’electricitat i Internet. Segons informa l’associació, els estafadors contacten amb els consumidors via telefònica, SMS o correu electrònic fent-se passar per companyies elèctriques i oferint compensacions econòmiques fraudulentes amb l’únic objectiu d’accedir a dades bancàries personals.
L’organització de defensa del consumidor ha detectat un increment notable en les trucades en les quals els estafadors, suplantant la identitat d’empreses energètiques, prometen bonificacions del 20% a la factura de la llum com suposada compensació per les molèsties ocasionades durant l’apagada nacional. Aquest ganxo resulta particularment efectiu en un moment en què els ciutadans encara recorden les hores que van passar sense subministrament elèctric, amb els consegüents perjudicis econòmics i personals que això va suposar.
En què consisteix l’estafa relacionada amb les factures elèctriques
El modus operandi d’aquests defraudadors és relativament senzill però efectiu: contacten amb potencials víctimes oferint una suposada compensació econòmica pels danys i molèsties causats durant el tall de llum. Per fer efectiva aquesta falsa bonificació, sol·liciten dades personals i bancàries amb què posteriorment realitzen càrrecs no autoritzats en els comptes dels afectats.
FACUA ha insistit que cap companyia comercialitzadora d’energia no està realitzant aquest tipus de campanyes de compensació de manera proactiva contactant amb els seus clients. "Les empreses elèctriques no estan trucant als usuaris per oferir-los descomptes per l’apagada nacional", assenyalen des de l’organització, per la qual cosa qualsevol comunicació en aquest sentit s’ha de considerar sospitosa.
Els experts de l’associació recomanen que aquelles persones que hagin pogut caure en la trampa revisin amb freqüència els moviments dels seus comptes bancaris. En tractar-se generalment de domiciliacions i no de pagaments amb targeta, aquestes operacions fraudulentes poden cancel·lar-se de forma immediata a través de l’aplicació mòbil del banc o acudint personalment a una oficina bancària.
Com actuar si has estat víctima del frau
Si l’engany s’ha produït mitjançant l’entrega de dades de targetes de crèdit o dèbit, FACUA aconsella presentar una reclamació per escrit davant de l’entitat bancària l’abans possible, deixant constància documental de la mateixa. Segons informa l’organització, estan gestionant nombroses queixes d’afectats a qui inicialment els bancs es van negar a reemborsar els diners sostrets, encara que en la majoria dels casos van acabar tornant-lo sense necessitat de recórrer a procediments judicials.
"És fonamental presentar la reclamació amb la celeritat més gran possible i conservar tots els comprovants de la comunicació amb el banc", remarquen des de FACUA, ja que això pot resultar determinant per recuperar els diners estafats sense més complicacions.
Mesures preventives recomanades pels experts
La principal recomanació dels especialistes en consum és taxativa: no compartir mai dades personals ni bancàries per telèfon, SMS o correu electrònic, especialment quan la comunicació no ha estat iniciada pel mateix usuari. Aquesta precaució elemental és la millor barrera de protecció contra aquest tipus de fraus que s’aprofiten de situacions excepcionals com la recent apagada nacional.
FACUA també aconsella verificar sempre la identitat de qui contacta abans de proporcionar qualsevol tipus d’informació sensible. En cas de dubte, el més segur és penjar la trucada i contactar directament amb la companyia elèctrica a través dels canals oficials que apareixen a la factura o en la seua pàgina web oficial.
Quines compensacions legítimes poden reclamar els afectats per l’apagada?
A diferència de les falses compensacions promeses pels estafadors, sí que existeixen mecanismes legals per reclamar indemnitzacions pels perjudicis causats durant l’apagada del 28 d’abril. Segons la normativa vigent, quan el subministrament elèctric s’interromp durant més de 5 hores en zones urbanes (o més de 10 en zones rurals), els usuaris tenen dret a compensacions econòmiques que s’apliquen automàticament a la factura.
Aquestes bonificacions legítimes oscil·len entre el 10% i el 20% de l’import de la facturació del consum mensual, depenent de la durada del tall. Tanmateix, és important destacar que les companyies no contacten proactivament oferint aquestes compensacions mitjançant trucades, sinó que s’apliquen de forma automàtica segons els procediments establerts per la llei.
Com identificar una trucada o comunicació fraudulenta?
Els experts en ciberseguretat assenyalen diversos indicadors que poden ajudar a identificar una comunicació potencialment fraudulenta relacionada amb l’apagada elèctrica. Entre ells destaquen la urgència injustificada per proporcionar dades, errors gramaticals o d’ortografia en els missatges escrits, números de telèfon desconeguts o amb prefixos estrangers, i sol·licituds d’informació personal o bancària que normalment no serien necessàries per a una compensació legítima.
"Les empreses elèctriques ja disposen de les dades necessàries per aplicar qualsevol tipus de bonificació als seus clients", recorden des de FACUA, per la qual cosa no tenen necessitat de sol·licitar-los novament. Qualsevol petició en aquest sentit ha de considerar-se sospitosa i tractar-se amb extrema cautela.