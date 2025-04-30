Justícia inverteix 3 milions en la millora del centre de justícia juvenil El Segre de Lleida
El conseller Espadaler ha visitat les instal·lacions, on hi ha 30 joves internats
El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica destina un total de 3 milions d'euros en obres de millora, rehabilitació i modernització del centre de justícia juvenil El Segre de Lleida. Els treballs, que es realitzen entre els anys 2024 i 2026, inclouen, entre altres, l'ampliació de l'edifici administratiu, la instal·lació de quioscos per a videoconferències i d'ordinadors i la construcció d'un nou edifici destinat a fer tallers, així com actuacions de millores en el subministrament elèctric, i la climatització. El titular del Departament, Ramon Espadaler, ha visitat aquest dimecres el centre, on ha mantingut una reunió amb l'equip directiu. Actualment, al centre hi ha 30 joves que compleixen alguna mesura judicial d'internament.
Les inversions que es van fer el 2024 van consistir, d'una banda, en l'ampliació de l'edifici administratiu per tal de crear espais de comunicacions per a menors i joves amb el seu entorn familiar o advocats, l'ampliació de l'espai de treball administratiu per als professionals del centre i la supressió de barreres arquitectòniques. De l'altra, també es van realitzar millores pel que fa al subministrament elèctric, sistemes de seguretat, funcionament de la cuina, climatització, finestres, mampares protectores i tanques exteriors.
Aquest 2025, la conselleria està acabant les obres del projecte 'Viu en digital!' ,d'instal·lació de quioscos específics per a videoconferències i d'ordinadors, i també treballa per millorar la climatització d'una de les unitats educatives, a més de fer reparacions al pati d'esports i instal·lar-hi proteccions solars.
Pel que fa al 2026, Justícia preveu iniciar les obres de l'escola d'oficis, que inclouen l'enderroc dels tallers prefabricats existents i la construcció d'un nou edifici on s'agruparan tots els tallers formatius i un magatzem per als menors. També hi ha previst substituir les calderes existents per una instal·lació aerotèrmica per millorar l'eficiència energètica del centre, i adequar la instal·lació de baixa tensió i ampliar la potència elèctrica del centre.
Centre El Segre
El Centre Educatiu El Segre, situat a la Partida de Rufea (als afores de la ciutat de Lleida), està preparat per acollir joves i menors amb mesures judicials d'internament (ja sigui per sentència ferma o com a mesura cautelar abans de judici). L'internament pot ser en règim tancat (els joves no poden sortir del centre) o bé semiobert (poden fer algunes activitats a l'exterior, ja siguin formatives o ocupacionals).
El centre disposa de tres unitats residencials on viuen els joves així com tallers de jardineria, lampisteria i hostaleria, on aprenen diferents oficis que els ajudaran a reinserir-se en la societat. Actualment, al centre hi ha 30 joves. A banda de visitar el centre El Segre, el conseller Espadaler també ha visitat la Diputació de Lleida, on s'ha reunit amb el seu president, Joan Talarn, i l'entitat d'inserció sociolaboral Troballes.